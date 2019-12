Luca Laurenti irriconoscibile, dimagrito e senza capelli: fan preoccupati (FOTO)

Luca Laurenti eccessivamente dimagrito

Luca Laurenti da sempre appare in tv assieme al suo collega ed amico Paolo Bonolis. I due fanno coppia da più di 30 anni ,ed insieme riescono a tenere incollati al teleschermo milioni di telespettatori con i loro programmi. Nell’attesa di rivederli ad Avanti un Altro e Ciao Darwin, da Gennaio 2020, dal web abbiamo trovato uno scatto che ha preoccupato molto i fan del maestro. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Cosa è successo all’amico di Paolo Bonolis?

Luca Laurenti tiene molto alla sua forma fisica. Nonostante i suoi cinquant’anni, il maestro grazie a tanto allenamento e ad una corretta alimentazione riesce ad avere un fisico perfetto, con addominali scolpiti e un lato B da urlo.

In molte occasioni, in particolare a Ciao Darwin e ad Avanti un altro!, l’amico di Paolo Bonolis si mostra spesso svestito lasciando senza parole il pubblico presente. Durante l’estate, però, Luca è apparso eccessivamente dimagrito. Dando uno sguardo al suo volto sciupato, Laurenti accanto alla sua amica Susanna, sembra aver perso molti kili e in più sembra aver perso tutti i capelli. Continua dopo il post.

La rinascita di Luca Laurenti

Sempre durante l’estate Luca Laurenti è stato beccato addirittura senza costume da bagno. Presentandosi in spiaggia totalmente nudo, i paparazzi lo hanno fotografato con i gioielli di famiglia all’aria. L’amico di Paolo è una persona molto solare e simpatica ma pochi sanno che in passato ha sofferto molto di una grave malattia.

Il Maestro, infatti, ha rivelato durante un’intervista rilasciata a Vanity Faire di aver sofferto di depressione e che non ce l’avrebbe mai fatta senza i suoi affetti più cari.

Il cantante ha parlato in particolar modo di due persone che nel corso della sua vita sono state sempre presenti e al suo fianco, Paolo Bonolis e la compagna Raffaella Ferrari, conosciuta nel 1994 proprio grazie al conduttore di Avanti un Altro. Entrambi, come Luca ha spiegato, sono stati “fondamentali” per riprendere in mano la sua vita e ritrovare quell’equilibrio mentale.