Shannon Lee, figlia di Bruce Lee, fa causa a una catena di fast food cinese, per uso improprio d’immagine

Figlia di Bruce Lee fa causa ad una catena famosa di fast food “Usa l’immagine mio papà”

La figlia del famosissimo attore Bruce Lee ha iniziato a fare causa nei confronti di una catena di fast food cinese. Perchè sembrerebbe che stia usando da molti anni l‘immagine del papà senza pagare i diritti.

La notizia riportata dal TgCom24, non sarebbe la prima volta che Shannon Lee si cimenta nelle vesti di “paladina” nel difendere il padre. Tempo fa fu preso di mira Quentin Tarantino, che nel suo film “C’era una volta Hollywood” si è permesso di descrivere Bruce Lee come un grande sbruffone pieno di se.

Questa volta Shannon Lee accusa la Kungfu Catering Management di usare da oltre quindici anni l’immagine del papà come sfondo sul logo. Secondo ciò che riporta uno dei portali più noti della cina sina.com, la figlia, chiede a questa catena di food di finirla subito di usare l’immagine del papà. Quindi L’azienda nel giro di pochi giorni dovrà dichiarare che non ha nulla a che vedere con Bruce Lee. La figlia nella causa intima un risarcimento danni pari a 210 milioni di yuan, ossia trenta milioni di $.

La reazione della catena di fast food contro Shannon Lee

Naturalmente la catena di fast food, conosciuta con il nome di Real Kung Fu, con sede a Guangzhou è nata nel 1990, non pare che sia ben disposta ad accettare le condizioni della figlia di Bruce. Attraverso un comunicato stampa, l’azienda dichiara di non essere così stupiti che dopo tutti questi anni passati gli è stato contestato tutto ciò.

L’azienda è in fase di studio per capire come intervenire e difendersi da queste accuse. Confermano che in questi 15 anni, esattamente dall’anno 2004, la catena di fast food ha usato un logo che raffigurasse il volto dell’uomo in posa da kung fu con i capelli scuri, molto assomigliante al campione di arte marziali.

Cosa dicono i media cinesi?

Secondo i media del territorio, la famosa azienda ha un capiate sociale di oltre 5 miliardi di yuan (all’incirca 715 milioni di $). Il medesimo proprietario della Kungfu Catering Management ha confessato di possedere ben più di 600 attività in tutta la Cina.

Fatturato che ha portato la China Cuisine Association ad inserire la catena di fast food nella lista delle prime 10 aziende più fruttuose del paese. Sono tutti in attesa di capire come proseguirà la causa e che impatto avrà l’azienda dopo questo gravoso evento.