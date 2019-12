Uomini e Donne, Giulio Raselli nei guai: spunta una locandina di capodanno che l’incastra (FOTO)

Il percorso di Giulio Raselli a Uomini e Donne non è stato, certamente, tra i più floridi e rosei che si sono visti nel corso delle varie edizioni del talk show. Il ragazzo, infatti, è stato più volte accusato di essere interessato solo al business e alle telecamere. Fino a questo momento, però, le numerose segnalazioni non sono servite a metterlo definitivamente K.O.

Tuttavia, quello che è spuntato in queste ore sta compromettendo definitivamente la posizione del tronista mettendo a repentaglio anche la sua scelta. Nel caso specifico è spuntata una locandina nel quale appare proprio Raselli, pronto a cimentarsi in una serata il 31 dicembre.

Giulio Raselli ha una serata in un locale il 31 dicembre

Come tutti i fan del talk show di Maria De Filippi sapranno, i vari tronisti non possono assolutamente prendere parte a serate o sponsorizzazioni nel corso della loro esperienza sul trono. In queste ore, però, poco prima della prossima registrazione di Uomini e Donne, pare che Giulio Raselli abbia già preso accordi per una serata da fare a capodanno. A quanto pare, dunque, il ragazzo presenzierà martedì 31 dicembre in un locale a Montemiletto, provincia di Avellino in Campania.

La locandina in questione, infatti, svela che come ospite speciale ci sarà proprio il bel Raselli. Questo, dunque, implica che il suo percorso a Uomini e Donne stia per concludersi definitivamente. Domani, 28 dicembre, dovrebbe essere effettuata una nuova registrazione del trono classico e, stando alle ultime indiscrezioni, pare sia il giorno della scelta di Giulio.

Il tronista ha preso in giro tutti a Uomini e Donne?

L’unico modo che Giulio Raselli ha per presenziare alla serata di capodanno, infatti, è quello di lasciare Uomini e Donne. Il fatto che il ragazzo abbia preso la decisione di porre fine al suo percorso nel talk show proprio a un passo dal capodanno è stato visto da molti utenti come una manovra studiata a tavolino.

Inoltre, molte persone si stanno anche domandando per quale ragione il ragazzo, subito dopo la sua ipotetica scelta, abbia già deciso di trascorrere la nottata di capodanno senza la compagnia della sua futura fidanzata? Molti hanno risposto in questo modo: Giulio è andato nel talk show solo perché interessato alle telecamere.