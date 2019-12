Il Paradiso delle signore anticipazioni: Adelaide parte con Achille Ravasi?

Come tutti i fan della soap opera Il Paradiso delle signore sapranno, la contessa Adelaide, molto presto, abbandonerà la serie per un po’ di tempo. Nel corso di una precedente intervista con Oggi, l’attrice Vanessa Gravina aveva già anticipato che si sarebbe allontanata per un po’ di tempo a causa di impegni di lavoro.

Ad ogni modo, fino a questo momento, non erano ancora trapelate le modalità attraverso le quali il personaggio che interpreta sarebbe uscito di scena. Considerando come si stanno evolvendo le trame, però, adesso abbiamo qualche informazione maggiore.

Ecco come Adelaide uscirà di scena al Paradiso delle signore

Il settimanale Oggi aveva annunciato che Vanessa Gravina si sarebbe allontanata dalla soap opera, per un periodo di tempo ancora indefinito. L’attrice confessò di essere molto impegnata nelle prove di uno spettacolo teatrale, la sua più grande passione. Per tale ragione, era costretta a mettere temporaneamente da parte il suo ruolo di attrice. Nelle ultime ore, però, sono stati aggiunti ulteriori dettagli alla vicenda.

Ciò che i telespettatori de Il Paradiso delle signore si stavano chiedendo era in che modo la contessa Adelaide sarebbe uscita di scena all’interno della soap opera? Pare che la cognata di Umberto Guarnieri sarà coinvolta in un improvviso viaggio che la spingerà a stare lontano da Milano per circa un mese. Il periodo nel quale la donna si assenterà sarà il prossimo aprile 2020.

La contessa e il rapporto con Achille Ravasi

In tale periodo, dunque, la contessa sarà spinta da qualche evento straordinario, a lasciare la ridente Milano per sbrigare alcune faccende fuori città. Molto probabilmente, a coinvolgerla in questa nuova avventura sarà proprio Achille Ravasi. Questo nuovo protagonista de il Paradiso delle signore mostrerà, fin dal primo momento, un fortissimo interesse per Adelaide.

Quest’ultima, però, è molto presa dal travagliato rapporto con Umberto Guarnieri, pertanto, non lascerà molte speranze al cavaliere. Tra qualche mese, però, le cose potrebbero cambiare drasticamente e la donna potrebbe cominciare ad interessarsi in modo sincero a questa persona. L’assenza di Adelaide nella soap, dunque, potrebbe essere giustificata proprio dalla partenza con Achille. Non ci resta che attendere ancora un po’ per capire se sarà davvero così.