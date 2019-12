Melanie Panayiotou la sorella di George Michael è morta a Natale

Melanie Panayiotou, sorella di George Michael muore a natale come lui

Melanie Panayiotou muore, lei sorella del famosissimo cantante George Michael si spegne mercoledì scorso 25 dicembre, proprio come il fratello nel giorno di Natale. La Donna aveva solo 59 anni è morta a soli 3 e anni di distanza dal fratello George: come annuncia il Daily Mirror, è stato rinvenuto il suo corpo ormai senza vita presso la casa di sua sorella Yioda Panayiotou.

Chi rappresentava il cantante ha dato la triste notizia, dove conferma la tragica scomparsa improvvisa di Melanie. Chiedono tutti i familiari che venga rispettato il loro grande dolore, a ciò non si aggiungono altre parole. Melanie Panayiotou continuava a fare il suo lavoro come parrucchiera anche se aveva avuto dal fratello, una ingente eredità, centodieci milioni di euro spartiti insieme alla sorella Yioda, con il papà Kyriacos e un gruppo ristrettissimo di suoi amici.

Addio alla sorella di George Michael, Melanie Panayiotou

La stampa londinese spiega, che a quanto pare non si tratta di una morte sospetta però sono in atto degli accertamenti per capire quali possono essere state le causa della morte.

Sarà redatto un rapporto dal medico legale, conferma la polizia di Londra. Nella città Londinese il personale dell’ambulanza ha spiegato i fatti al Mirror: «Quindi di aver mandato un’ambulanza con doppio equipaggio alla via indicata per dare un primo soccorso al malato, ma a quanto pare al loro arrivo la donna era già deceduta».

Ancora un grave lutto nella famiglia del cantante di George Michael

La famiglia del famoso cantante George e Melanie, è colpita da un altro grave lutto lutto. I due fratelli erano molto legati. La donna seguiva sempre George in tutto il mondo sia quando era all’apice carriera, ma anche sempre al suo fianco nei momenti più critici.

Da poco aveva risposto per bene e con tono forte al cantante Elton John. Lui aveva a sua volta dichiarato che George Michael aveva vissuto la sua sessualità con molta fatica. Melanie invece ha difeso il fratello dicendo che era orgogliosissimo di essere gay, contrariamente a quanto è stato detto ultimamente.