Elettra Lamborghini e Afrojack, arriva la proposta di matrimonio

Convolano a nozze Elettra Lamborghini e Afrojack, la famosa ereditiera rivela di aver ricevuto la proposta di matrimonio con tanto di anello

La famosa ereditiera Elettra Lamborghini e Afrojack presto sposi. La bella Elettra ha annunciato di aver ricevuto la proposta di matrimonio con tanto di anello dal fidanzato. A rivelare la grandiosa notizia è la stessa Elettra su Instagram, dove ha postato la foto del fantastico anello ricevuto. Il fidanzato le ha fatto la proposta di matrimonio e le ha donato un meraviglioso anello che lei sfoggia con orgoglio al dito.

La Lamborghini ha voluto condividere con i fan questo bellissimo momento della sua vita e lo ha fatto postando uno scatto con un lungo messaggio. Le sue parole sono piene di gioia e di gratitudine per il compagno che da un anno è al suo fianco.

Elettra Lamborghini e Afrojack insieme da un anno

Nel messaggio Elettra confessa di apprezzare la proposta di matrimonio ricevuta da colui che ritiene l’unico uomo degno di essere chiamato uomo. L’interprete di “Pem pem” ha annunciato tramite Instagram anche l’inizio della loro relazione. All’inizio la loro relazione era stata tenuta nascosta perché la Lamborghini voleva mantenere massimo riserbo sulla sua vita privata.

Ma in seguito alla sua presenza agli MTV Music Awards in compagnia del fidanzato ha pubblicato il loro primo scatto insieme. Allora aveva anche aggiunto un messaggio in cui diceva a tutti di trovare una bella persona come lui. E’ evidente che Elettra non sta più nella pelle per la felicità e non vede l’ora di convolare a nozze con il suo bel fidanzato.

Chi è Afrojack futuro sposo della Lamborghini

La Lamborghini ha dunque voluto condividere la sua felicità con i suoi quasi 5 milioni di follower. La sorpresa dei fan è stata evidente, anche perché molti non sapevano ancora che lei stesse con Afrojack.

A proposito, chi è quest’uomo? In realtà Afrojack si chiama Nick Van de Wall, ha 31 anni, è olandese e di professione fa il dj e produttore discografico. Il giovane in passato ha avuto una storia con Paris Hilton, altra famosa e ricca ereditiera.

Tra le sue storie passate c’è però anche quella con Amanda Balk, la modella olandese con cui ha avuto la figlia Vegas. Afrojack ed Elettra hanno già parlato di matrimonio qualche tempo fa, ma poi la notizia era stata smentita. Adesso pare sia la volta buona.