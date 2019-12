Alessia Prete contro Matteo Gentili, nuove accuse per lui su Instagram

Alessia Prete accusa l’ex Matteo Gentili di essere squallido, ma ecco cosa rivela Deianira Marzano

Non si placano i botta e risposta fra Alessia Prete e Matteo Gentili. Fra i due ex fidanzati c’è stato un altro scontro e a rivelaro è Deianira Marzano. Quest’ultima nelle sue stories di Instagram posta un commento della prete rivolto a Gentili, in cui dice che trova squallidi i commenti sul suo profilo.

L’ex gieffina sembra davvero arrabbiata e irata e aggiunge anche a Matteo che la sua intenzione di salvare la sua immagine è fallito. La Prete termina il messaggio dicendo a Gentili che probabilmente babbo Natale gli porterà una immagine nuova di zecca.

Sono molto pesanti le parole usate da Alessia verso l’ex fidanzato, ma cosa è successo veramente? Perché Alessia ha reagito così verso Matteo? I due sembravano tanto innamorati, ma adesso sembrano l’uno contro l’altro!

Nuova polemica fra Alessia Prete e Matteo Gentili

Sulla nuova polemica che si è scatenata fra Alessia Prete e Matteo Gentili parla Deianira Marzano. La Marzano commenta le parole della ragazza appoggiandola e dicendo di avere dubbi sul suo ex.

Analizzando bene le parole del Gentili la Marzano ha dedotto che questi negli ultimi tempi ha fatto lo spaccone senza averne diritto. Nel commento della Prete la Marzano ha colto molta rabbia e conoscendo la loro storia ha detto ad Alessia che ha tutte le ragioni per parlare! Ma cosa ha fatto Matteo Gentili alla reazione della Marzano?

Il calciatore non ha risposto ed è rimasto in silenzio. Tuttavia, non è detto che non dica la sua, e nei prossimi giorni potrebbe anche decidere di dare una risposta sia d Alessia che alla Marzano.

Matteo Gentili risponderà alle provocazioni?

Il punto è: Matteo Gentili risponderà alle provocazioni? L’ex di Paola di Benedetto dirà qualcosa a quanto detto dalla Marzano o dalla ex Alessia Prete? Probabilmente sarebbe meglio che lo facesse, poiché le accuse della Prete stanno avendo un forte eco e potrebbero esserci delle conseguenze per Gentili.

Ricordiamo che il giovane e Alessia si sono fidanzati mentre erano coinquilini nella casa del GF e dopo la vittoria di lei hanno intrapreso una relazione. Lui era fidanzato con Paola di Benedetto, poi è uscito dalla casa del GF NIp praticamente infatuato della Prete. Tutto sembrava andare a gonfie vele, ma la storia è finita da un pezzo e adesso sono uno contro l’altro!