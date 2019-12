Andrea Damante pensa ancora a Giulia De Lellis? Il cugino interviene su Instagram

Andrea Damante fa una dedica a Giulia De Lellis su Instagram, il cugino si affretta a chiarire

Gli amori finiscono tuttavia ci sono storie che non si dimenticano facilmente. E’ il caso di Andrea Damante e Giulia De Lellis? I due hanno vissuto una storia bellissima che purtroppo è finita, ma un gesto di Andrea Damante ha scatenato il gossip.

Cosa ha fatto Andrea? Il deejay ed ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram una delle storie in cui intona la canzone de Le Vibrazioni “Dedicato a te”. In questo brano c’è la frase “Immensamente Giulia”, e il giovane la canta con grande intensità.

I fan pensano subito che Andrea abbia cantato questa canzone perché pensa ancora alla sua ex. Possibile? Ogni minima mossa del giovane e di Giulia è sempre sotto i riflettori e ogni volta il gossip si scatena annunciando un ritorno di fiamma. Sarà vero?

Andrea Damante canta una canzone de Le Vibrazioni

Diciamo che la cosa è improbabile visto che la De Lellis è felicemente fidanzata con Andrea Iannone. Appena qualche anno fa faceva coppia fissa con Damante. I due si erano incontrati e innamorati perdutamente nel programma di Maria De Filippi Uomini e Donne.

Lui era tonista e lei una corteggiatrice. Andrea l’ha scelta fra le tante ragazze che erano venuto a conoscerlo e fra loro era sbocciato l’amore. La loro storia ha fatto sognare i fan che li hanno nominati i Demellis. Quando è finita tutti sono rimasti delusi, ma fra loro c’è sempre quel collegamento e i fan sperano in un riavvicinamento.

Il cugino di Andrea si affretta a chiarire

Tuttavia, anche Andrea Damante è impegnato e attualmente è fidanzato anche lui. La sua compagna si chiama Claudia Coppola. Il gesto del deejay ha però suscitato sospetti su un possibile ripensamento verso Giulia.

Per evitare ulteriori fraintendimenti un cugino del Damante ha voluto fare chiarezza. Il giovane su Instagram ha smentito il fatto che Andrea possa ancora pensare alla sua ex. Riguardo alla canzone de Le Vibrazioni ha anche specificato che Andrea canta e suona quella canzone da quando aveva 14 anni.

Di conseguenza, non c’è alcun legame con la De Lellis. Il gesto è dovuto semplicemente al fatto che è stata la prima canzone che ha imparato e la cantare molto bene. Quindi, nessun ritorno di fiamma!