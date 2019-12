Oroscopo Paolo Fox 28 dicembre: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 28 dicembre è pronto a rivelare l’andamento della giornata d’inizio weekend. Per i nativi della Bilancia e del Sagittario sarà uno splendido weekend, mentre per le persone del Toro sarà un periodo di recupero. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di sabato per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo del 28 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata siete al centro dell’attenzione. Dovete cercare di aggiustare quello che si è rotto in questi ultimi mesi. L’anno prossimo, Saturno sarà meno attivo nei vostri confronti e ciò vi spingerà a rivedere bene alcune questioni legali ed economiche.

Toro – Fate attenzione agli sbalzi di temperatura e a tutto ciò che può creare disagio in famiglia. Non preoccupatevi troppo, i tempi cupi sono finiti e ora è arrivato il momento di recuperare. Nelle prossime due giornate avrete voglia di fare qualcosa mai fatto in vita vostra ma dovete fare attenzione a non discutere con coloro che sono contro di voi.

Gemelli – Nelle prossime 48 ore dovete cercare di cancellare dalla vostra mente le difficili vicende di lavoro e concentrarvi di più sui sentimenti. Con Mercurio in opposizione, qualcuno mette in dubbio la buona fede del partner: ci vuole pazienza e tranquillità.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – In queste 48 ore, Giove e Saturno sono in opposizione e infastidiranno il campo lavorativo. Se avete qualche dubbio di lavoro, è arrivato il momento di affrontarlo. Il 2020 vi aiuterà a vincere e ad eliminare qualsiasi forma di dubbio sul vostro futuro.

Leone – Questo è un sabato che porta emozioni positive, avrete qualcosa in più sia negli incontri che nelle relazioni sociali. Prestate attenzione alla giornata di domenica perché con la Luna opposta potreste avere qualche provocazione di troppo. Se ci sono situazioni da chiarire, andateci cauti.

Vergine – In amore siete sempre diffidenti, infatti, l’oroscopo di Paolo Fox vi consiglia di lasciarvi andare un po’ di più. Nel 2020 risolverete problemi che sembravano irrisolvibili, e chi ha vissuto un Natale sottotono potrà rifarsi a Capodanno.

Previsioni di sabato 28 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata di sabato, Luna e Venere sono favorevoli. Se nel corso delle ultime 48 ore c’è stato un problema d’amore o una lontananza, ora si può recuperare. Non si esclude la voglia di scappare da una situazione lavorativa che non v’interessa più.

Scorpione – Sabato e domenica dovete fare le cose con calma, poiché le ultime giornate sono state frenetiche a causa di tensioni nate in famiglia e in amore. Siete sotto pressione e potreste dire qualcosa di sbagliato. Fate tutto con calma e senza strafare.

Sagittario – Splendido fine settimana con Luna e Venere favorevole. Dedicatevi al divertimento, alle emozioni e a quelle relazioni che possono prendere quota. Sabato e domenica sono due giornate utili per incontrare persone che vi stimano e vi vogliono bene.

L’oroscopo di Paolo Fox del 28 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questi prossimi giorni avete voglia di sfogare, magari mettere le cose in chiaro con una persona che vi ha creato problemi. Giove e Saturno, dopo tanti anni, tornano nel vostro segno zodiacale e cercano di convincervi di fare le cose in maniera più incisiva. Nel nuovo anno ci saranno grandi cambiamenti e trasformazioni, tutti favorevoli.

Acquario – Questo fine settimana aiuta a recuperare terreno e a vivere emozioni sincere. In questi giorni potrebbe nascere un’emozione in più nel campo lavorativo, e coloro che guadagnano poco sentiranno il bisogno di cambiare impiego. L’anno prossimo dovete effettuare dei tagli.

Pesci – Giove e Saturno vi danno la possibilità di vincere una piccola sfida. Gennaio sarà un mese ideale per l’amore e le amicizie. Quelle che nascono in questo momento sembrano importanti. Infatti, diventeranno forti nel 2020.