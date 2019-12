Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani lascia Juan Luis, Maria De FIilippi lo caccia via

Nuove registrazioni del 27 dicembre 2019 del Trono over di Uomini e Donne

Venerdì pomeriggio sono state registrate le nuove puntate del Trono over di Uomini e Donne. Grazie alle anticipazioni diffuse in rete dal sito internet Il Vicolo delle News, possiamo dirvi che per oltre un’ora si è parlato di Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. Per scoprire cosa è accaduto nello studio 6 dell’Elios in Roma vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Spoiler Trono over: Gemma Galgani lascia Juan Luis Ciano

Ebbene sì, Gemma Galgani si è presentata abbastanza irritata in studio perchè Juan Luis non l’ha cercata per niente in questi ultimi giorni. Il cavaliere napoletano si è fatto vivo solo un paio di giorni fa, per il Santo Natale.

Solo che la dama torinese ha deciso di non rispondergli più. Poi in puntata si è parlato pure del suo amico che ingenuamente su Facebook ha rivelato che il dentista è giunto al parterre senior di Uomini e Donne per una scommessa.

Naturalmente il diretto interessato ha negato tutto ma ormai non gli crede più nessuno. A quel punto tutti i presenti in studio lo hanno attaccato pesantemente chiedendo di mandarlo fuori dal Trono over. Anche l’opinionista Tina Cipollari non si è risparmiata e se l’è presa con la sua acerrima nemica considerandola la solita ‘zerbina‘ senza dignità.

Uomini e Donne: Maria De Filippi allontana Juan Luis Ciano dallo studio

Gli spoiler delle nuove puntate del Trono over di Uomini e Donne, forniti dal portale web Il Vicolo delle News, svelano che Gemma Galgani ha chiuso per sempre col cavaliere. A quel punto il napoletano Juan Luis Ciano vorrebbe rimanere in studio per la dama Aurora che però ha rifiutato.

Quindi Maria De Filippi ha chiesto se qualcuna del parterre senior sia interessata a lui, dietro risposta negativa ha invitato l’odontoiatra partenopeo a lasciare dating show di Canale 5. Quindi finisce in questa maniera l’esperienza dell’uomo nel programma Mediaset.