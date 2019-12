Uomini e Donne anticipazioni: Armando e Barbara insieme, tornano Pamela ed Enzo

Nuova registrazione del parterre senior di U&D

Venerdì pomeriggio presso lo studio 6 dell’Elios in Roma si sono registrate le nuove puntate del Trono over di Uomini e Donne. Grazie al portale web Il Vicolo delle News possiamo svelarvi cosa è accaduto in trasmissione.

Spoiler Trono over: ospiti Enzo e Pamela

Gli spoiler del parterre senior di Uomini e Donne, svelano che Enzo e Pamela sono stati gli ospiti di questa puntata. L’ex dama e l’ex cavaliere continuano la loro relazione sentimentale, lei tra pochi giorni gli farà conoscere il suo bambino.

L’uomo dichiara di voler un figlio da lei ma Pamela è più prudente, infatti vuole andarci ancora cauta. Ad un certo punto Enzo le ha fatto una sorpresa consegnandole una scatola di rose rosse e con all’interno un bigliettino che recita in napoletano: Mi sono innamorato di te. Poi hanno danzato insieme. Maria De Filippi ha chiamato Valentina ed Erik che hanno chiuso la conoscenza.

La dama questa settimana è stata un po’ giù di morale per ragioni sue ma al cavaliere non va bene perché vuole una donna sempre euforica accanto. Lei si è mostrata dispiaciuta e con le lacrime agli occhi si è domandata perché a 40 anni non riesca a trovare un uomo adatto a lei. A quel punto Gianni Sperti l’ha difesa dicendole che prima o poi lo troverà.

Uomini e Donne: Samuel chiude con Simonetta e Arianna

Le anticipazioni del parterre senior di U&D, svelano che si è parlato di Samuel con Simonetta e Arianna. Con quest’ultima ha troncato perchè sente non prova nulla, invece con la prima hanno chiuso perchè il cavaliere in settimana le ha fatto uno scherzo mandandole un messaggio con numero anonimo.

In più le ha detto di essere Juan Luis Ciano e che gli piaceva e voleva corteggiarla. Infine si è parlato di Barbara che è uscita con due uomini, Pasquale e Amedeo. Ma la De Santi ha chiuso con entrambi perché non le è scattato nulla. Poi è saltato fuori che Armando le ha lasciato il numero ma lei non ha accettato perché lo vede solo come amico, niente di più ma hanno danzato più volte.