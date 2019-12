Veronica Burchielli stregata da Alessandro: “Mi piace da morire”

Veronica Burchielli: dopo la travagliata frequentazione con Alessandro Zarino negli studi di Uomini e Donne, la ragazza dedica parole importanti al fidanzato

Belli, giovani e innamorati. Banale forse, ma tanto vero nel caso di Veronica Burchielli e Alessandro Zarino, finalmente una coppia dopo tanti tira-e-molla a Uomini e Donne. Su quale sia il sentimento provato dai due giovani basta buttare un occhio sul loro profilo Instagram.

Ok, non sono ancora una coppia collaudata, tuttavia non sembrano affatto mancare i buoni presupposti per iniziare una relazione duratura, fondata su basi solide. Intanto, in periodo di feste, se la spassano amabilmente e Capodanno – come annunciato dallo stesso ex tronista nei precedenti giorni – lo passeranno a Verbier, in Svizzera, dove sono appena appena arrivati.

I contribuiti sui social

Se consultate le Instagram Stories pubblicate da Veronica Burchielli e boyfriend vedrete Alessandro scendere prima con gli amici dall’hotel dove soggiornano per poi raggiungere l’amata solamente in seguito al suo risveglio. Dalle ultime foto e video pubblicati in rete emerge in maniera ben definita l’alchimia.

Che la Burchielli aveva già garantito il giorno prima mentre era in volo, rispondendo ai quesiti degli ammiratori. Nel messaggio definiva Alessandro la sua scoperta. Lo osserva in ogni sfaccettatura e le sta insegnando tanto senza saperlo. Lo stima. Sicuramente – continuava – ha un peso rilevante nella sua vita e ripone parecchie speranze nel percorso intrapreso insieme.

A Veronica Burchielli piace da morire

Dalle parole condivise con i fan pare evidente che Veronica apprezzi Zarino, sebbene, ovviamente, solo il tempo potrà effettivamente dire se siano davvero fatti l’uno per l’altra.

Fino a questo punto la relazione procede meravigliosamente e il sentimento pare davvero genuino. Secondo quanto dichiara Veronica, si è presa il pacchetto completo, dai pregi ai difetti. Adora tutto della dolce metà, specialmente quei lati silenziosi, che solamente i più attenti riescono a scorgere. In particolare il lato premuroso: la tratta come una bambina e a Veronica Burchielli piace “da morire”.

Si augura dunque di riuscire a farlo sentire altrettanto coccolato e protetto. Si augura di fargli percepire un giorno che, qualora voglia e se verrà l’occasione, sarà casa.