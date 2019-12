Dani Osvaldo: è già finita con Veera Kinnunen. Ha una nuova fiamma

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen si sarebbero già lasciati. E l’ex calciatore avrebbe già una nuova fiamma

È già al capolinea la relazione tra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo. La coppia, nata sulla pista di Ballando con le Stelle, ha attirato cocenti critiche fin dal primo giorno.

Prima che l’ex calciatore argentino (oggi rocker) le rubasse il cuore, lei era già fidanzata con il collega Stefano Oradei. Sembravano sulla stessa lunghezza d’onda, assolutamente affiatati sia nel lavoro sia nella vita privata, finché l’arrivo del terzo incomodo ha fatto sbriciolare ogni certezza.

Un risvolto inaspettato per i fan della trasmissione, gli stessi che negli ultimi tempi avevano notato strane avvisaglie sui social network. I due davano segnali di cedimento sui social network, ma adesso il noto settimanale Oggi ne dà l’ufficialità.

Rottura avvenuta da tempo

In base a quanto riporta il sempre ben documentato Alberto Dandolo – tra l’altro uno dei primi a esprimersi sulla liaison nata tra allievo e insegnante – Dani Osvaldo e Veera non farebbero coppia da un po’ ormai. Per giunta, l’ex bomber di Juventus, Roma e Nazionale, si sarebbe già abbondantemente consolato.

Difatti, starebbe già insieme a una modella di origini latine che da tempo vive in Europa. Finora comunque si brancola abbastanza nel buio. Il nome deve ancora trapelare e Osvaldo evita di farvi qualsiasi riferimento in rete. Ecco perché per correttezza vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze.

Dani Osvaldo semina conquiste

Nell’ultimo numero, Oggi riporta l’indiscrezione di una nuova fiamma per Dani Osvaldo. Finito in modo traumatico il precedente rapporto sentimentale, avrebbe già trovato una sostituita.

Si tratta, sostengono i bene informati, di una giovane e statuaria modella di origini latine, probabilmente cilena, comunque tuttora residente in Europa. In attesa di scoprire maggiori informazioni, Dani Osvaldo prepara scrupolosamente il prossimo tour della sua band musicale, i Barrio Viejo.

E Veera? Anche lei ha i suoi begli impegni, nello show danzereccio, dove ha rincontrato l’ex compagno storico, Stefano Oradei. Malgrado nella precedente edizione si fosse gridato allo scandalo, i ballerini, per il bene dello show, della conduttrice Milly Carlucci e degli altri colleghi hanno deciso di preservare un rapporto cordiale.