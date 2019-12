Eva Henger: nessuna pace con la figlia Mercedesz. Feste in disparte

Eva Henger: nessuna tregua con la figlia Mercedesz nemmeno a Natale

In teoria il Natale dovrebbe aiutare a riappacificarsi, a stare più uniti, a sentirsi una famiglia. Tuttavia, la tregua tra Mercedesz ed Eva Henger non è arrivata e probabilmente non lo farà nello stretto giro. Difatti, nemmeno il magico clima di queste feste ha riportato il sereno e pure il 25 dicembre sono state lontane. Troppe le questioni in sospeso.

L’ex pornostar ha preso un volo verso Sharm El-Sheik con il compagno Massimiliano Caroletti. Sul suo profilo Instagram, date le torride temperature, Eva ha caricato diversi scatti sensuali con vista piscina.

Vacanze lontane

E la figlia di Eva Henger? Dal canto suo ha preferito passare la giornata in compagnia dell’amatissimo compagno Lucas Peracchi, in quel di Piacenza. Nonostante le polemiche sorte negli scorsi mesi, tra la giovane e l’ex tronista di Uomini e Donne il rapporto procede benissimo.

Non hanno potuto fare a meno l’una dall’altro nemmeno in questa occasione, passata sempre in prossimità di Castell’Arquato, comune piacentino dove convivono. Detto che la speranza è l’ultima a morire, una rappacificazione in vista tra Eva e la figlia pare ancora un lontano miraggio. Figurarsi poi con Peracchi. Recentemente il 31enne ha ripreso parola su Eva Henger, fra le pagine del settimanale Nuovo Tv.

Spera che madre e figlia abbiano modo di spazzare via le incomprensioni, e ci crede: il tempo è galantuomo. Eva ha cambiato versioni in cinque o sei occasioni e non sa come rispondere, le ha pensate tutte. Certamente i loro dissapori risalgono a luglio, anche se lei ha aspettato novembre per discuterne in tivù.

Lucas Peracchi porge il ramoscello d’ulivo a Eva Henger

Lucas porge un ramoscello d’ulivo alla ‘suocera’. Le piacerebbe recuperare il rapporto, però da ambo le parti ci deve essere il rispetto. Nell’intervista rilasciata alla rivista Peracchi si è detto soddisfatto nel vedere che, dopo settimane di speculazioni e supposizioni, le persone abbiano appurato l’amore tra lui e Mercedesz.

Non c’è alcun rapporto malato, a differenza di quanto andava predicando Eva. Ha subito un danno pubblico e confidava nella comprensione della gente: così è stato.