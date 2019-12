Ludovica Valli, riavvicinamento col padre? L’impensabile gesto

Ludovica Valli presenta sui social il papà: hanno passato il Natale insieme

Lanciate entrambe da Maria De Filippi, le sorelle Beatrice e Ludovica Valli accendono ancora oggi l’interesse, anche e soprattutto per il loro rapporto. Sono circolate diverse indiscrezioni negli ultimi mesi su presunti contrasti, finché, poche ore fa, però, un post ha zittito i pettegolezzi.

Cos’ha scritto? Ebbene, la giovane ha pubblicato su Instagram un tenero quadretto familiare a Natale, festeggiato in famiglia. Non è mancato davvero nessuno: sorelle, genitori e parenti si sono stretti attorno, tutti insieme appassionatamente. Presente pure il papà, con cui, meglio ricordarlo, Ludovica Valli ha un rapporto assai complicato.

Il Natale è famiglia

La foto condivisa sui profili social dall’ex tronista di Uomini e Donne comprende lei, Bea, Ele, più rispettivi compagni e figli. La giovane classe 1997 ha colto pure la palla al balzo per presentare il papà per la prima volta.

Nel messaggio condiviso spiega un punto, ovvero che ci sarà qualcuno in rotta, qualcuno arrivato all’ultimo minuto, qualcuno che ha declinato l’invito o perché si è addormentato, e qualcuno in prossimità di raggiungere gli affetti. Comunque questa è la sua famiglia.

“Natale vuol dire famiglia”, e la famiglia – aggiunge Ludovica Valli – significa amore. Dopodiché, fra parentesi precisa: per la prima volta presenta suo papà, quello accanto ad Ale. Per capire perché è sorprendente basta ricollegarsi alle dichiarazioni proferite settimane or-sono dalla ragazza negli studi di Vieni da Me, dove intervenne sul rapporto con la figura paterna.

Intervistata da Caterina Balivo, spiegò di non volerlo perdonare e mai lo farà. Oggi è complicato ricucire lo strappo, in quanto lei è già adulta ed ha dunque le sue consapevolezze.

Ludovica Valli: i progetti privati

Gli ultimo scampoli del 2019 hanno dato tante gioie a Ludovica. Da circa quattro mesi è molto innamorata di Gianmaria, un imprenditore 36enne. Tra i due è scattato il colpo di fulmine, tanto che hanno già intrapreso la convivenza e, si mormora, addirittura celebreranno presto il matrimonio.

E poi, a completare l’opera, anche un figlio. L’ex tronista ha, inoltre, recentemente accolto con gioia il fortunato riscontro del suo libro Di Troppo Cuore.