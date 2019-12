Oroscopo Branko del 28 dicembre: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 28 dicembre annuncia novità interessanti per il vostro segno zodiacale. Per le persone del Cancro sarà una giornata dolce e passionale, mentre per i nativi del Capricorno sarà stressante. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di sabato per i 12 simboli zodiacali.

Branko oroscopo 28 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete – Torna il buonumore in questa giornata d’inizio weekend. Il lavoro vi tiene molto occupati ma cercate di non trascurare la famiglia e il vostro amore. Magari insieme potete organizzare la notte di San Silvestro. Prima di pianificare nuovi obiettivi dovete rivedere tutti gli eventi passati.

Toro – In questa giornata, Luna in un freddo Acquario tocca la gola, ginocchia, piedi. Nel vostro ambiente dovete fare attenzione ai rivali, magari sono accecati di gelosia. Per fortuna, il vostro animo si acquieta davanti a una buona notizia che arriva da lontano.

Gemelli – Giornata con una bella Luna e una magnifica Venere. Domani Mercurio lascia Sagittario e transita in Capricorno. In soli due giorni, le finanze registrano un rialzo notevole. La stagione degli innamorati è ancora folle, i cuori solitari potrebbero incontrare e affascinare una persona. Sorprendete il coniuge, magari regalando un viaggio.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Vi attendono altre tre fasi lunari difficili da gestire, ma sarà nell’anno nuovo. In questa giornata d’inizio weekend Luna entra in Acquario, segno che esercita influssi positivi. In amore si respira un’atmosfera dolce e passionale. Concentratevi di più sulla vita affettiva e sistemate i rapporti in casa. Amicizia preziose.

Leone – In questa giornata gli amanti dello Zodiaco si trovano uno contro l’altra. Infatti, Marte-Scorpione e Venere-Acquario toccano il matrimonio, la vita di coppia, rapporti stretti. Le collaborazioni diventano perfette solo con qualche scossone. Per fortuna, la vostra parola vince in campo pratico.

Vergine – Iniziate a pianificare le nuove mosse professionali da fare l’anno prossimo. Infatti, nel 2020 si parlerà molto di denaro, in tutte le sue forme. Affari garantiti grazie a Mercurio in Capricorno, ma sarà domani. Nel campo dell’amore sfruttate gli ultimi influssi passionali di Marte, nel matrimonio chiarite i malintesi.

Previsioni di sabato 28 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Luna in Acquario è nel campo della fortuna e, soprattutto, dell’amore. Venere aumenta il grado di tenerezza e passione. L’uomo del segno potrebbe commettere un tradimento, ma anche le donne potrebbero cedere a qualche tentazione. Favoriti gli incontri con persone più giovani. L’oroscopo di Branko vi vieta di parlare di lavoro, soprattutto in vacanza.

Scorpione – Marte provoca la fredda Venere in Acquario, la quale è molto concentrata sul guadagno, mentre la Luna tocca la sfera domestica. L’uomo del segno è al massimo della seduzione, mentre le donne avranno la loro rivincita l’ultima notte del 2019. A San Silvestro arriverete tutti con un buon bottino.

Sagittario – Se state viaggiando o state pianificando un viaggio, dovete usare molta cautela. Questi tempi astrali sono sfavorevoli ai macchinari. Prima di lasciare il vostro segno, Mercurio vi invita a programmare il lavoro e qualche affare finanziario. Luna congiunta a Venere, in Acquario porta felicità in amore.

L’oroscopo di Branko del 28 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno – Giornata stressante a causa delle troppe sollecitazioni che provengono da ogni settore, ma siete in grado di sostenere tutto. Dopo la Luna nuova dovete mettervi a dieta. Domani arriva Mercurio, il pianeta che si occupa di lavoro e soldi. Per accogliere meglio il 2020, comprate un abito laminato, oro o argento.

Acquario – Arriva l’ultima Luna del 2019, forse tra le più belle nel vostro cielo di quest’anno. L’astro lunare, in compagnia di Venere, porta amore e fortuna. Mercurio in Acquario punta a un colloquio di lavoro, un viaggio, una vacanza. Evitate di fare mille cose contemporaneamente, rischiate di non fare niente bene. L’amore non è in forma smagliante.

Pesci – Gli ultimi giorni del 2019 sono meravigliosi. Potete fare molto, ma dovete scegliere quali persone saranno presenti con voi anche l’anno prossimo. È molto importante accogliere l’anno nuovo con un amore appassionato come Marte.