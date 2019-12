Gabriel Garko rompe il silenzio, la verità su Gabriele Rossi: ‘sono felice e innamorato’

Gabriel Garko è senza dubbio uno degli attori più amati e desiderati del cinema italiano. Nel corso degli anni, l’ex fidanzato di Eva Grimaldi è cresciuto moltissimo a livello professionale raggiungendo l’apice del successo ne L’Onore e il Rispetto.

Dopo aver accantonato le fiction, almeno per il momento Gabriel pare si stia concentrando molto sulla sua vita privata. Da mesi ormai si parla di una fidanzata segreta che avrebbe addirittura sposato di nascosto. Ma chi è la fortunata?

Gabriel Garko mette in chiaro il suo rapporto con Gabriele Rossi

Circa un mese fa Gabriel Garko è stato ospite nel salotto di Barbara D’Urso per presentare il suo primo libro che racconta la sua autobiografia. In quell’occasione, però, l’attore non aveva la fede al dito e la conduttrice gli ha chiesto spiegazioni. Come al suo solito, però, ha cercato di evitare l’argomento, facendo capire che c’era aria di crisi con la persona che ama.

“non ho messo la fede. Perché l’ho tolta? Perché sì. Mi hanno fatto arrabbiare. Sì comunque sono ancora innamorato“

In tanti, dopo aver ascoltato le sue parole si sono chiesti sempre la solita domanda, ovvero se la persona con cui ha legato il modello sia Gabriele Rossi. I due da circa un anno sono molto legati, tanto da trascorrere vacanze e week insieme. A tal proposito, Gabriel è ha cercato di mettere fine ai pettegolezzi affermando:

Gabriele è un amico speciale al quale tengo molto. Io passo il tempo con chi mi fa stare bene”.

L’attore felice e innamorato

In una recente intervista rilasciata a Nuovo, Gabriel Garko ha dichiarato di essere innamorato e felice con il proprio partner. Il divo delle fiction però ha ribadito che non farà il nome della sua dolce metà.

“Il mio cuore è occupato e felice. Va tutto benissimo. Garko continua ad essere sulle riviste di gossip ed io me ne sto tranquillo dove mi pare e con chi mi pare. Il fatto che io non dica cose private della mia vita non nuoce a nessuno”.

Per ora, il modello vuole riappropriarsi di Dario, cioè della persona che era prima di diventare famoso. Spesso, proprio per accontentare il suo pubblico, il giovane si è immedesimato troppo nel personaggio che si è creato in tutti questi anni dimenticandosi di chi fosse veramente.