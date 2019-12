Fabrizio Corona, sorpresa a Natale: “Regalo mio più grande”

Fabrizio Corona torna ad abbracciare il figlio Carlos: l’emozionante incontro viene commentato anche dalla madre Nina Moric

Fabrizio Corona ha ricevuto una graditissima visita a Natale, il figlio Carlos, e Nina Moric commenta commossa l’incontro fra padre e figlio. Da poche settimane l’ex dei paparazzi ha lasciato il carcere, per essere affidato a un centro di riabilitazione dove potrà finire di scontare la propria pena. E dopo una lunga lontananza è riuscito finalmente ad abbracciare in questi giorni il ragazzo, nato dalla relazione con la modella croata.

Oggi, in seguito all’affidamento congiunto ottenuto dai due ex coniugi, Carlos Maria vive insieme alla madre. Una decisione giunta diversi mesi fa quando dopo anni passati a dichiararsi guerra, i genitori avevano deciso di ‘sottoscrivere’ una tregua, consci che il bene del giovane debba avere la priorità.

Con maturità si sono scambiati un segno di pace e, passata una vacanza insieme nella meravigliosa Puglia, un lungo abbraccio aveva decretato la ritrovata serenità. Nina e Fabrizio Corona sono disposti a mettere da parte gli antichi livori pur di regalare, per quanto possibile, serenità a Carlos.

Il migliore regalo che potesse ricevere

Quella serenità inevitabilmente minata dalle vicende giudiziarie che hanno coinvolto Fabrizio Corona e da un distacco forzato interrotto proprio nelle ultime feste. Uscito da San Vittorio, è avvenuto il tanto atteso incontro, immortalato su Instagram.

L’ex pupillo dell’agente Lele Mora ha manifestato felicità sul suo profilo: “Regalo mio più grande”. Poco dopo pure la Moric ha commentato l’emozionante incontro. Ai piedi del tenerissimo scatto spiega che non servono parole. (Continua dopo il post)

Fabrizio Corona: uno scatto in memoria dei vecchi tempi

In occasione delle feste Fabrizio Corona ha voluto omaggiare pure l’ex moglie, postando una vecchia fotografia in cui i due, giovanissimi, sorridono. Nella didascalia raccontava come all’epoca non esistessero né i social né gli influencer, i famosi del web sconosciuti al vero pubblico.

Dominavano il carisma, l’immagine, il talento, le idee e la capacità di non passare inosservati. Solo in presenza di queste doti ti chiamavano in tivù e finivi sulle copertine delle vere testate di moda, perfino i quotidiani. Allora era un’altra epoca, ma non ne dubita: tornerà presto.