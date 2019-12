Walter Nudo esce allo scoperto con la nuova compagna

Walter Nudo presenta sui social network la sua nuova compagna

L’amore bussa nuovamente alla porta di Walter Nudo. Comparsi assieme per la prima volta in un servizio pubblicato sul settimanale Chi nella scorsa estate, della fortunata si sa pochissimo. Giusto il nome, Roberta Nigro. Difatti, i suoi profili social, così come tutte le info personali inerenti, sono rigorosamente privati.

A interrompere momentaneamente il silenzio ci ha pensato lo stesso Walter Nudo qualche ora fa, quando sulla sua pagina personale di Instagram ha postato uno scatto dove i due appaiono stretti in un tenero abbraccio, sorridenti. La coppia posa accanto a un albero di Natale, il modo scelto dall’ex vincitore dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip per augurare buone feste.

Chi è la fidanzata

Ma cosa è dato sapere, almeno finora, sulla donna? Come già sottolineato, ama ben poco le luci dei riflettori, anche se lavora proprio nell’ambiente dello spettacolo, infatti è una dipendente Mediaset e ha 42 anni. Avrebbe incontrato Walter Nudo solamente pochi mesi e tra i due sarebbe stato amore a prima vista.

Diversamente da Walter Nudo, la Nigro custodisce gelosamente il privato. E sui social circolano pochissime fotografie che la ritraggono. Nella bio presente sul suo profilo Instagram, lo stesso impiegato per commentare la foto di coppia pubblicata dal compagno, si esprime sulla felicità.

Tra i follower, un autentico gigante dei social network, protagonista in passato a Uomini e Donne, Giulia De Lellis. Dopo aver corteggiato negli studi tivù Andrea Damante, e intrapreso con il dj veneto una relazione funestata dai tradimenti di lui (confidati nel libro best seller Le corna stanno bene su tutto), oggi lei frequenta ancora il pilota Andrea Iannone. E, chissà, in quanto entrambe fidanzate Giulia e Roberta potrebbero scambiarsi qualche consiglio in fatto di uomini.

Walter Nudo è un uomo nuovo

Per quanto riguarda Nudo, ormai è abbondantemente archiviata la relazione con Celine Mambour, stilista francese nel 2010 con rito civile.

Mentre concorreva nella Casa di Cinecittà l’attore e modello professava ancora grande amore, pur rifiutandosi di scendere nei particolari sulla loro separazione e sul lungo periodo di astinenza sessuale praticato.