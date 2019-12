Romina Power: “Farò di tutto per portarla al Festival di Sanremo 2020”

Cristiano Malgioglio confida che tenterà di portare Romina Power al Festival di Sanremo 2020

L’operazione ‘portiamo Romina Power al Festival di Sanremo 2020’ può considerarsi ufficialmente partita. Almeno per Cristiano Malgioglio. Pur invitata in qualità di ospite d’onore, la cantante americana pare infatti molto titubante sulla partecipazione alla kermesse canora, in programma dal 4 all’8 febbraio 2020.

Attualmente in Svizzera, dove sta promuovendo il suo nuovo singolo Notte Perfetta, l’opinionista del Grande Fratello ‘Nip’ si augura di strappare a Romina Power il ‘sì’. All’agenzia Adnkronos promette che insisterà moltissimo e spera di riuscire nell’intento, pur consapevole di quanto sia delicato il compito.

Lei possiede, infatti, una forte personalità. Da poco il paroliere ha scritto una canzone per la coppia più amata dello spettacolo italiano e sferrerà l’offensiva nel corso della manifestazione L’anno che verrà, il tradizionale appuntamento di Rai Uno per celebrare il Capodanno, la cui conduzione verrà affidata ad Amadeus.

Notte Perfetto: il nuovo singolo

Come racconta Malgioglio, ci saranno entrambi nel canonico concerto di fine anno a Potenza e lì discuteranno dei futuri piani professionali. Al Bano ha già inciso il brano scritto per loro, mentre Romina Power dovrebbe aggiungere la voce settimana prossima. Inoltre, ha pure rivisto il testo con alcune frasi a lei più congeniali.

Ha immediatamente compreso il potenziale del componimento, candidato a diventare una hit internazionale, anche nei Paesi dell’America Latina. In chiusura, Malgioglio commenta la conduzione e direttore artistica del Festival nazionalpopolare di Amadeus. Pensa positivo: metterà in piedi una magnifica manifestazione. È sicuro che verranno presentati pezzi stupendi, in quanto il ravennate se ne intende molto di musica.

Romina Power in forse, Al Bano già ufficiale

La comunicazione dei Big in gara arriverà durante uno speciale de I Soliti Ignoti, in onda il 6 gennaio. Permangono dubbi su chi affiancherà Amadeus da valletta. Stando alle voci diffuse, ce ne saranno due divere ogni sera, per un totale di 10.

Nicola Savino assumerà la guida dell’Altro Festival su Raiplay (il vecchio DopoFestival) e il parterre di ospiti includerà Fiorello, Roberto Benigni, Lewis Capaldi e Al Bano. In tutte e cinque le serate ci sarà Tiziano Ferro.