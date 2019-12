Uomini e Donne, anticipazioni 27 dicembre: Maria De Filippi invita Juan Luis a lasciare il programma

Maria De Filippi ha deciso di allontanare Juan Luis dal programma. Ecco che cosa è successo nella registrazione di Uomini e Donne del 27 dicembre.

Uomini e Donne: Gemma chiude con Juan Luis, Maria lo allontana dal programma

Venerdì 27 dicembre c’è stata una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne. Ne sono successe di tutti i colori ma la prima ora, come sempre, è stata dedicata a Gemma Galgani e alla sua storia con Juan Luis.

Pare che la dama, finalmente, abbia aperto gli occhi. Da quello che ci anticipa Il Vicolo delle News sappiamo che Gemma è entrata in studio furiosa e ha raccontato che per le feste Juan Luis è praticamente sparito e che ha capito di essere stata solamente presa in giro.

Inoltre, ha portato altre segnalazioni sull’uomo. La prima di un amico di Juan Luis che ha confessato che lui ha partecipato a Uomini e Donne solamente per una scommessa, la seconda era una foto con una signora.

Tuttavia, dopo la decisione di Gemma di chiudere definitivamente, Juan ha espresso la volontà di rimanere in trasmissione per Aurora. Lei ha rifiutato e su domanda della conduttrice nessuna altra dama si è dimostrata disponibile a conoscerlo. Per questo Maria ha invitato il cavaliere a lasciare il programma e così il percorso dell’uomo al trono over finisce qui. Voi che cosa ne pensate?

Il Natale di Gemma

Gemma ha visto ancora una volta sfumare il suo sogno d’amore. Ma questo Natale non l’ha passato da sola perché con lei c’erano Ida e suo figlio. Tramite i social si è potuta vedere una Gemma felice e in buona compagnia. Nel nuovo anno la dama riuscirà a trovare anche l’amore nel programma di Maria De Filippi?

I dubbi e le critiche su Juan Luis

Juan Luis non ha convinto i partecipanti del programma e il pubblico a casa. Troppo giovane per andare a corteggiare Gemma, il suo comportamento in questo ultimo mese non ha fatto altro che avvalorare le tesi di chi pensava che fosse lì solamente per avere popolarità.

Armando è stato il primo che ha raccontato come il dentista si comportasse fuori dalla trasmissione e a insinuare che non fosse per nulla sincero. Anche Gianni Sperti ha iniziato a nutrire grandi dubbi nei suoi confronti e il web era palesemente contro l’uomo. La conclusione di Maria De Filippi di allontanarlo era inevitabile, voi che dite?