Uomini e Donne, colpo di scena al trono over: Armando ci prova con Barbara

Armando Incarnato ha stupito tutti nell’ultima registrazione del trono over. Ecco che cosa è successo a Uomini e Donne.

Uomini e Donne: Armando Incarnato ci prova con Barbara De Santi

Il pubblico di Uomini e Donne sa perfettamente che nel trono over più volte ci sono stati degli scontri a dir poco furiosi tra due protagonisti, ovvero Armando Incarnato e Barbara De Santi. La dama ha attaccato più volte l’uomo dentro e fuori lo studio. Tra loro ci sono state litigate molto pesanti, Armando ha anche minacciato di andare via.

Tuttavia, da qualche tempo sembra che la situazione sia migliorata e non solo. Da quello che ha anticipato il sito di gossip Il Vicolo delle News sulla registrazione del trono over di venerdì 27 dicembre ci sono delle importanti novità.

Barbara si è seduta al centro dello studio ma ha detto che non ha intenzione di continuare la conoscenza con i due uomini che ha sentito e visto. A quel punto Armando le ha chiesto se lo bacerebbe e lei ha risposto di no. Tuttavia, il cavaliere non si è arreso e ha lasciato il suo numero, convinto che tra loro possa nascere qualcosa. Le talpe presenti in studio hanno poi detto che Armando e Barbara hanno ballato insieme per tutta la puntata.

Armando sarà davvero deciso a conquistare Barbara o è solamente una provocazione visti i loro trascorsi? Voi che cosa ne pensate? In ogni modo, bisognerà attendere le altre registrazioni per capire che cosa può succedere tra loro.

Armando Incarnato aveva ragione su Juan Luis?

Pare che ultimamente Armando stia guadagnando punti all’interno del programma di Maria De Filippi. Se prima veniva molto criticato per il suo comportamento con le donne anche dagli stessi opinionisti, tuttavia, le segnalazioni portate su Juan Luis gli hanno dato ragione. Sì, perché alla luce di quello che poi è successo, pare proprio che fosse sincero ad indicare Juan Luis come uno in cerca solamente di visibilità.

Infatti, il tecnico dentista di Napoli non si è più fatto sentire con Gemma dopo la scorsa puntata e la dama ha capito di essere stata presa in giro e di aver vissuto un’illusione. Gemma ha deciso di chiudere con lui, ma Juan voleva rimanere in trasmissione per Aurora. Vedendo quest’ultima e nessun altra interessata a lui, Maria De Filippi ha deciso di dire a Juan che la sua avventura a Uomini e Donne sarebbe finita lì.