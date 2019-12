Romina Power sorprende: ‘Ylenia è viva ho ricevuto un suo messaggio’

Romina Power pubblica il messaggio ricevuto da Ylenia

Sembra proprio che la cantante non voglia arrendersi all’idea che sua figlia sia morta. Nel giorno di Natale Romina Power ha postato una foto sul suo profilo social che ha reso felice tutti i suoi follower. Nel momento in cui stava pensando ad Ylenia dal cielo è apparso un ‘messaggio’… (Continua dopo il post)

Il messaggio di Ylenia

Con un messaggio su suo profilo Instagram, Romina Power ha commosso tutti. Pensando alla sua piccola Ylenia, dal cielo sereno e limpido è apparsa una nuvola a forma di cuore. L’ex moglie di Al Bano Carrisi è che convinta che si tratti di un messaggio della sua primo genita che la incoraggia ad andare avanti.

“Stavo pensando a Ylenia e questo cuore è apparso in cielo, come fosse un suo messaggio, un augurio di Natale per me”

Come ogni madre disposta a tutto per i suoi figli anche Romina non smette di cercare la sua bambina, che è scomparsa dal 1994. Nonostante siano state numerose le supposizioni sul uso allontanamento ad oggi purtroppo nessuna pista ha portato ad una soluzione definitiva.

Romina Power non perde la speranza

Romina Power negli ultimi mesi è tornata a parlare di sua figlia Ylenia e di quel tragico giorno in cui ha perso ogni traccia della sua bambina. L’ex di Al Bano è stata ospite anche a Chi la Visto? e li ha lanciato un nuovo appello mostrando a tutti un nuovo identikit della giovane.

Per tutto il mese di novembre, mese in cui è nata la sua primogenita, ogni giorno sul proprio profilo Instagram Romina Power ha pubblicato un’immagine diversa della sua bambina condividendo con i propri follower scatti inediti e privati.

Nonostante siano trascorsi quasi 26 anni dalla scomparsa di Ylenia Carrisi, la cantante statunitense è convinta che sua figlia sia ancora in vita. Diversamente invece è il pensiero di Al Bano, che è convinto della sua morte. L’artista, infatti, pensa che la ragazza si sia suicidata nelle acque del fiume Mississipi.