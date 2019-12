Uomini e Donne spoiler: Pamela e Enzo tornano in studio e lui la spiazza con una proposta

La registrazione di ieri del trono over di Uomini e Donne era davvero molto attesa, tra i vari ospiti ci sono stati anche Pamela Barretta e Enzo Capo, che da poco hanno lasciato lo studio insieme. I due hanno incominciato il loro percorso di coppia con molte riserve, moltissimi esponenti del parterre, infatti, credevano che sarebbero durati davvero molto poco.

Le cose, però, non sono andate come credeva la maggior parte del pubblico, anzi, Enzo e Pamela hanno spiegato di essere davvero molto in sintonia, al punto che il cavaliere ha azzardato una proposta, l’uomo le ha chiesto un figlio davanti a tutti.

Enzo e Pamela fanno il punto della situazione

Tra i vari argomenti che sono stati affrontati ieri durante la registrazione di Uomini e Donne si è molto parlato anche di Enzo e Pamela. I fan della coppia, che seguono i due protagonisti sui social, hanno già ampiamente capito che i due si amino davvero moltissimo. Entrambi, infatti, pubblicano sui social numerosi contenuti insieme nei quali appaiono felici e innamorati. Ad ogni modo, nel corso dell’ospitata di ieri da Maria De Filippi hanno fatto un po’ il punto della situazione.

La Barretta ha svelato che, molto presto, porterà il cavaliere a conoscere suo figlio, avuto da una precedente relazione. Per lei si tratta di un gesto estremamente importante che sancisce definitivamente il loro legame. Enzo è rimasto sicuramente colpito dalla decisione della sua compagna ma, a quanto pare, non gli è bastato ed ha voluto sorprenderla.

L’inattesa proposta durante la registrazione di Uomini e Donne

Nel bel mezzo della registrazione, infatti, Enzo ha chiesto a Pamela un figlio, lasciando incredulo tutto il pubblico di Uomini e Donne. La dama è rimasta senza parole, tuttavia, ha preferito rispondere in modo parecchio razionale dicendo che fosse presto pensare a costruire una famiglia con lui, considerando che ha già un ragazzino a cui badare. Nonostante questo, però, Capo ha fatto un’altra sorpresa a Pamela, facendole recapitare in studio un fascio di rose rosse con su scritto “Mi sono innamorato di te” in napoletano.

Insomma, i due non potrebbero essere più felici di così e dai social questo traspare eccome. Gli ultimi contenuti pubblicati da entrambi, infatti, sono foto insieme e dediche romantiche che non lasciano spazio a diverse interpretazioni.