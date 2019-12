Uomini e Donne, anticipazioni: Erik chiude con Valentina, lei scoppia in lacrime

Nella registrazione del trono over di venerdì 27 dicembre Erik ha chiudo la conoscenza con Valentina. Ecco che cosa è successo.

Uomini e Donne, anticipazioni: Erik chiude con Valentina, lei scoppia a piangere

Nella scorsa puntata andata in onda del trono over di Uomini e Donne abbiamo visto una Valentina Autiero molto felice della sua nuova frequentazione con Erik. La dama da diversi anni sta cercando l’amore nel programma di Maria De Filippi ma ha vissuto delle grandissime delusioni fino a questo momento. L’abbiamo vista molto presa da David, poi da Simone, e con entrambi è andata a finire molto male.

La conoscenza con Erik sembrava stesse andando molto bene. La coppia a centro studio aveva raccontato che tra loro c’era molta passione e non facevano altro che ridere, davvero emozionati e felici di questa storia. Tuttavia, tutto è cambiato in modo molto veloce.

Secondo le anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle News, nella registrazione di venerdì 27 dicembre Erik ha voluto chiudere con Valentina. Il motivo? Lei in settimana era giù di morale per problemi personali e lui ha detto di volere al suo fianco una donna sempre allegra. Valentina è rimasta spiazzata dal suo comportamento ed è scoppiata in lacrime.

Gianni Sperti difende Valentina

La dama ha appena compiuto 40 anni e pensava che Erik potesse essere finalmente l’uomo giusto per lei. Invece, questa rottura improvvisa l’ha portata a chiedersi davanti a Maria De Filippi e ai presenti in studio se avesse lei qualche problema. A quel punto, però, è intervenuto Gianni Sperti che l’ha incoraggiata e consolata dicendole che è una persona vera e sincera e che tutti lo vedono. Deve solo avere pazienza, secondo l’opinionista, perché prima o poi la persona giusta arriverà. Voi che cosa dite? Siete d’accordo con Gianni?

Le altre anticipazioni

La registrazione è stata davvero molto movimentata. Gemma ha chiuso definitivamente con Juan Luis e Maria ha deciso di allontanarlo dal programma. Armando ha deciso di corteggiare Barbara e non solo. Jean Pierre ha chiuso con Aurora e ha continuato con Antonella, Simonetta ha chiuso con Samuel, che continua la sua conoscenza con Arianna. Ospiti in studio Pamela ed Enzo. Al contrario dei pronostici, la coppia sta vivendo un periodo molto sereno.