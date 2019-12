Cristiano Ronaldo: “Ho rifiutato le avance. Così abborda le ragazze”

Cristiano Ronaldo: una ragazza ha trovato il coraggio di respingere le sue avance

Pare strano dirlo, ma qualcuna ha saputo resistere al fascino di Cristiano Ronaldo. La protagonista in questione, Viktoria Odintcova, lo ha raccontato durante Macarena, un programma molto popolare nel proprio Paese. Ospite del seguitissimo show, la favolosa modella russa ha rivelato che parecchio tempo fa il calciatore della Juventus cercò di abbordarla.

In base alla sua testimonianza, l’episodio dovrebbe essere accaduto prima che Cristiano Ronaldo incontrasse l’attuale compagna Georgina Rodriguez, dunque tutto perfettamente regolare, nessuna traccia di scandalo. Viktoria ha spiegato che l’asso portoghese tentò di mettersi in contatto attraverso Instagram, non avendone il numero.

Adieu, mon ami

A quanto pare CR7 le scrisse un messaggio in direct, senza però trovare risposta. Non è certamente abituale sentire storie del genere quando vengono tirati in ballo i grandi campioni del rettangolo verde, eppure la splendida giovane non ci ha pensato su.

Secondo quanto asserito, la sua determinazione nell’ignorare Cristiano Ronaldo dipende dalle testimonianze di altre ragazze, con cui lui avrebbe avuto simili approcci.

Una volta letto il messaggio, la Odintcova avrebbe dunque respinto qualsiasi avance del giocatore. E oggi non prova alcun rimpianto, anzi. All’epoca lui era già da tempo un fuoriclasse idolatrato ovunque. Conoscendo altre ragazze alle quali ha scritto, ha immediatamente compreso il modus operandi e come doveva reagire.

Cristiano Ronaldo: nessuna prova tangibile

Naturalmente, Georgina Rodriguez può stare tranquilla perché, anche qualora la testimonianza corrispondesse al vero, non ci sarebbero nemmeno gli estremi per un tentativo di tradimento. Fra l’altro, Viktoria avrebbe immediatamente cancellato le chat con Cristiano e quindi mancano pure prova tangibili per avvalorare la veridicità delle dichiarazioni.

E qualcuno cova dei dubbi perché la bellissima modella dell’Est ha scelto di raccontare questo aneddoto proprio ora, passati diversi anni e non sarebbe comunque in possesso di prove tangibili a suffragare la sua versione.

Non è la prima volta che si raccontano gli approcci subiti, sebbene fino a questo momento non si sia mai verificato alcun incidente sentimentale nella coppia costituita dal campione di Madeira e dalla sua Georgina.