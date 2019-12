Uomini e Donne, anticipazioni: tutto quello che è successo nella registrazione del 27 dicembre

Ecco tutto quello che è successo nella registrazione del trono over di Uomini e Donne che si è svolta venerdì 27 dicembre.

Uomini e Donne, anticipazioni: Juan Luis lascia il programma

Come di consueto gran parte della registrazione del trono over di Uomini e Donne è stata dedicata a Gemma Galgani. Venerdì 27 dicembre Maria De Filippi ha fatto vedere quello che è successo tra lei e Juan, ovvero che lui l’ha lasciata dietro le quinte e se ne è andato. Nei giorni seguenti non si è fatto sentire e Gemma era davvero arrabbiata.

Così come raccontano le talpe de Il Vicolo delle News la dama ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza con lui. Ha capito di essere stata presa in giro e ha presentato delle altre prove contro di lui (un amico che ha confessato che Juan è arrivato a Uomini e Donne solo per una scommessa e una foto di lui con una signora).

Tuttavia, Juan Luis voleva rimanere nel programma per Aurora, ma lei non si è mostrata interessata. Nessuna dama del parterre ha voluto conoscerlo e Maria De Filippi l’ha invitato a lasciare lo studio. Il percorso di Juan Luis si è concluso così.

Armando ci prova con Barbara, Erik chiude con Valentina

Dopo tanto tempo anche Barbara ha avuto il suo spazio al centro dello studio per la sua conoscenza con Pasquale e Amedeo, ma ha chiuso con entrambi. A quel punto è spuntato Armando che le ha chiesto se lo bacerebbe. Barbara si è mostrata decisa sul no anche dopo che Armando le ha lasciato il suo numero, ma poi hanno ballato insieme tutta la puntata.

Erik ha deciso di chiudere con Valentina perché in settimana lei era giù di morale per problemi personali. Lui vuole una donna sempre allegra. Valentina è rimasta molto male per questo e ha avuto una crisi di pianto. Tuttavia, Gianni e Maria hanno cercato di consolarla.

Le conoscenze di Jean Pierre e Samuel

Anche Jean Pierre e Samuel si sono seduti a centro studio. Il primo ha deciso di chiudere con Aurora e, anche se “non c’è chimica” con Antonella, i due hanno deciso di continuare tra le critiche del pubblico. Samuel, invece, sta continuando la sua conoscenza con Arianna, mentre ha ricevuto un due di picche da Simonetta, la quale non ha accettato uno scherzo che lui le ha fatto: ha fatto finta tramite numero anonimo di essere Juan Luis e corteggiarla.

Ospiti della puntata Pamela ed Enzo

Vi ricordate di Pamela ed Enzo? Sono usciti dal programma tra le critiche di tutti i presenti e, invece, tra loro le cose stanno andando davvero molto bene. Lui in studio le ha fatto una sorpresa: un mazzo di rose rosse con un biglietto: “mi sono innamorato di te”. Presto lui conoscerà il figlio di lei anche se Enzo vorrebbe un figlio con Pamela. Lei al momento vuole andare avanti con calma.