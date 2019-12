Ida Platano bollente: lo stacco di coscia è esagerato (FOTO)

Ida Platano mandato in exstasy tutti i suoi follower compreso Riccardo con un outfit mozzafiato

La dama di Uomini e Donne ha fatto perdere la testa a molti cavalieri all’interno del parterre. In particolar modo Riccardo Guarnieri dopo averla ‘mollata’ diverse volte pare abbia deciso di conquistarla una volta per tutte e portarsela all’altare. Ida Platano con la sua bellezza e il suo fisico mozzafiato ha lasciato i suoi seguaci senza parole mostrandosi come sempre sexy e sensuale su Instagram.

Ida Platano stupisce a Natale

Senza scendere mai nella volgarità, Ida Platano non smette di stupire i propri follower. La fidanzata di Riccardo nel giorno di Natale ha scelto un outfit davvero sexy che ha fatto perdere il controllo anche a Guarnieri.

Stivale lungo alle ginocchia e giacca rosso fuoco: questi gli ingredienti per rendere super sensuale il corpo già perfetto di una come Ida. Il suo sguardo deciso e divertito ha fatto sognare i fan che le hanno lasciato numerosi commenti di apprezzamento. Tra tutti ovviamente non poteva mancare quello della sua adorata amica Gemma Galgani che le ha ricordato quanto fosse bella. (Continua dopo la foto)

La storia con Riccardo procede a gonfie vele

Procede a gonfie ve3le la storia d’amore tra Ida e Riccardo. La coppia nella registrazione del 27 dicembre non si è presentata e questo significa che tra di loro almeno per ora non ci sono problemi. Nonostante non siano stati insieme nella giornata del 25, pare che nei prossimi giorni recupereranno il tempo perso, a causa d’impegni lavorativi e familiari.

Guarnieri finalmente ha messo la testa a posto e lo mostrato più volte in un questo ultimo mese. Prima la lettera d’amore, dichiarano i suoi sentimenti alla dama poi addirittura un anello proponendole di diventare sua moglie.

Per ora, la Platano visto già un matrimonio fallito alle spalle e un bambino piccoli da crescere, ha deciso di andare con calma e vedere se realmente quelle incomprensioni del passato sono state superate. Per ora, l’unica cosa certa è il loro sentimento e la voglia di costruire un qualcosa d’importante.