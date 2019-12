Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: critiche per il regalo di Natale al figlio Dodo

Rosa e Pietro sono stati molto criticati sui social per il regalo che hanno fatto al loro bambino per Natale. Ecco di cosa si tratta.

Rosa e Pietro festeggiano il loro primo Natale da genitori

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono conosciuti circa due anni fa a Uomini e Donne. Lei era la tronista e lui, che già aveva Rosa tra i suoi amici di Facebook, ha deciso di andare a corteggiarla a metà percorso.

Tra loro è nato subito qualcosa di molto forte e lei, infatti, ha deciso di sceglierlo. La coppia è andata subito a convivere e la loro storia ha resistito anche quando lei ha partecipato all’Isola dei Famosi. Anzi, in quell’occasione Pietro le ha fatto la proposta di matrimonio.

Rosa e Pietro dovevano sposarsi a giugno, ma la gravidanza inaspettata ha sconvolto i loro piani. Infatti, lo scorso luglio è nato il piccolo Domenico, che tutti chiamano Dodo. Questo Natale, quindi, è il primo che Rosa e Pietro trascorrono da neo genitori. Tuttavia, molti utenti dei social li hanno presi di mira proprio il giorno di Natale.

Le critiche per il regalo a Dodo

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno sempre condiviso le loro vicissitudini e le loro gioie sui social. Come non potevano non farlo anche a Natale? Infatti, sia Rosa che Pietro hanno pubblicato un post sul loro profilo Instagram in cui hanno mostrato il regalo che hanno fatto al loro bambino: un modello di Mini Cooper. Rosa ha scritto queste parole come didascalia delle foto:

Il nostro primo Natale in tre. Il più bello della nostra vita. Vi auguriamo amore, rispetto, famiglia. Auguri a tutti, soprattutto a chi non sta passando un bel momento, a chi sta soffrendo e lottando per qualcosa, ai meno fortunati, a tutti i genitori che si spaccano la schiena per la felicità dei propri figli. Auguri a voi che ci volete bene, ve ne vogliamo tanto anche noi.

Tuttavia, sono arrivati tantissimi commenti negativi. Molti utenti hanno trovato il regalo inappropriato per un bambino di cinque mesi appena. Qualcuno ha scritto: “Da qui si vede il livello di intelligenza di questa coppia, poco“. Altri hanno scritto “ridicoli“, “esibizionisti“, “esagerati“. Ebbene, Pietro ha voluto specificare che la macchina è telecomandata dai genitori, mentre Rosa ha detto che non sono per nulla toccati da critiche e dubbi. Voi che cosa ne pensate?

L’ultima intervista di Rosa: ‘Tra me e Pietro non è più come prima’

Rosa ha recentemente rilasciato un’intervista al settimanale Chi e ha confessato che dopo la nascita di Dodo tra lei e Pietro non è più come prima. L’ex tronista ha detto senza imbarazzo che la sfera intima è cambiata molto, che Pietro non l’ha più sfiorata per mesi e che pensava che fossero in crisi. Tuttavia, un bambino cambia la vita e Rosa non si è mostrata preoccupata del suo rapporto con Pietro. Le cose, sicuramente, miglioreranno.