Barbara D’Urso, il post clamoroso di Mezzetti: flirt reale?

Al nuovo “scottante” post di Alberto Mezzetti su Instagram, Barbara D’Urso ha reagito, si può dire, con grande superiorità e buonsenso. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha scelto il silenzio, ancora una volta. L’ex vincitore del Grande Fratello ha recentemente condiviso un post su IG in cui lascia intendere che tra lei e la regina di Canale 5 ci sia stato un flirt in passato.

La D’Urso ha deciso di ignorare il tutto con grande signorilità. Nel corso del reality, Alberto, conosciuto dai più come il Tarzan di Viterbo, ci aveva palesemente provato con Barbarella ed una volta terminato il GF, il giovane aveva ottenuto dalla conduttrice un appuntamento.

Barbara D’Urso: al nuovo post di Mezzetti continua a scegliere il silenzio

Ufficialmente, Barbara D’Urso e Alberto Mezzetti hanno sempre dichiarato di essere solamente amici, nulla di più, nulla di meno. Tuttavia, alcuni mesi dopo, Alberto ha svelato la sua verità tramite un post condiviso su Instagram. Un’affermazione che ha sorpreso un po’ tutti i fan di Barbarella. Il modello ha infatti affermato: “La verità è che dopo la cena c’è stato molto di più”.

Poco dopo, rincarando la dose, Alberto Mezzetti ha accusato Barbara D’Urso di aver limitato la sua ascesa nel mondo dello spettacolo a causa della loro relazione. Difersi follower hanno reagito negativamente alle accuse di Alberto. Alcuni di loro hanno parlato di “caduta di stile” da parte del vincitore del Grande Fratello.

Mezzetti si è difeso dicendo di aver detto solo la verità e di aver provocato Barbara volontariamente, affinché potesse replicare. La D’Urso, dopo un natale passato in Spagna con i figli Gianmauro ed Emanuele Berardi, si prepara a trascorrere il capodanno in una non meglio specificata meta esotica.

Il profilo Instagram di Barbara D’Urso risulta essere molto attivo, in quanto la conduttrice Mediaset propone numerose Stories incentrate su piccoli scorci della sua vita che ama condividere con i follower. Barbara non è una sprovveduta ed ha imparato a non rispondere alle accuse da parte del prossimo, continuando ad andare avanti come se nulla fosse.

Inoltre, Alberto ha lanciato ulteriori provocazioni alla diretta interessata nel corso di interviste, ma la D’Urso non le ha mai raccolte. Anche in questo caso Barbarella ha deciso di non rispondere alle critiche e di far finta di nulla.

Intanto, le voci di corridoio parlano di un festival di Sanremo versione Mediaset. A condurlo potrebbe essere la stessa Barbara D’urso. I rumors sono riportati dal settimanale Vero. Se fosse vero, sarebbe l’ennesimo desiderio realizzato da parte del personaggio televisivo, che da tempo sognava di condurre uno show musicale.