Mara Venier, grande paura a poche ore da ‘La Porta dei Sogni’: Finalmente sei con me…

Mara Venier tranquillizza i suoi fan dopo il grande spavento preso a causa di suo marito

Nonostante siano tutti in vacanza Mara Venier continua a lavorare senza sosta. La conduttrice televisiva è impegnata, infatti, con il suo nuovo programma La Porta dei Sogni in onda stasera su Rai 1. Intanto, proprio pochi giorni fa ha dovuto superare un grande spavento, dovuto allo stato di salute di suo marito Nicola Carraro.

Grande paura per la conduttrice

Durante l’ultima puntata di ‘Domenica In’, Mara Venier ha mostrato una certa agitazione causata dallo stato di salute di suo marito. Nicola Carraro è stato ricoverato in ospedale per una congestione polmonare. L’uomo ha trascorso al PS circa 15 giorni ma fortunatamente alla Vigila di Natale è tornato a casa, insieme alla sua famiglia.

A farlo sapere, è stata proprio la presentatrice, pubblicando uno scatto su Instagram. Mara e il suo consorte sono apparsi felici e sorridenti e hanno fatto sapere che tutto si è risolto per la meglio. Accanto all’immagine, Mara ha scritto anche un didascalia:

“FINALMENTE SEI CON ME!”, AGGIUNGENDO GLI HASHTAG #GRAZIAMICI E #NONTILASCIOpiù!”

Ovviamente la foto nel giro di pochi minuti ha ottenuto una marea di like e tantissimi commenti. Molti follower erano preoccupati per Nicola e non vedevano l’ora di ricevere belle notizie. (Continua dopo il post)

Ospiti di stasera La Porta dei Sogni

Stasera su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata de La Porta dei Sogni. Il programma condotto da Maria Venier vedrà diversi ospiti raccontarsi a 360°, parlando sia dei loro progetti futuri che della loro vita personale. Nel secondo appuntamento vedremo Raoul Bova, Alessandro Siani, Flavio Insinna, Enrico Brignano. Inoltre, verranno raccontate alcune storie molto commoventi che di sicuro faranno piacere al pubblico.

La scorsa settimana, invece, sono stati sopitati Andrea Bocelli, Antonino Cannavacciuolo e Arisa. Per chi non lo sapesse, il primo appuntamento de La porta dei sogni è stato il più seguito di venerdì 20 dicembre 2019. Nonostante questo per i vertici di VIale Mazzini i dati Auditel non sono per niente soddisfacenti. Il programma è stato seguito da 2.781.000 telespettatori pari al 14.4 % di share.