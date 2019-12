Il Segreto spoiler prossima stagione: disastro in miniera, che ne sarà di Francisca?

La prossima stagione della soap opera spagnola Il Segreto sarà davvero ricca di cambiamenti. Come ha già anticipato l’ideatrice della serie, Aurora Guerra, molto presto accadranno dei colpi di scena inaspettati che riguarderanno alcuni volti molto importanti. Il primo personaggio che abbandonerà la soap sarà Antolina. La donna morirà cadendo da un burrone nel corso dei prossimi episodi.

Francisca, invece, si troverà ad abbandonare Puente Viejo a seguito di rivoluzioni ed eventi inaspettati, tuttavia, non sarà per sempre. Il suo ritorno, però, sarà davvero particolare, dal momento che la donna sarà fatta prigioniera. L’evento più drammatico, però, si verificherà in miniera, un terribile incidente spiazzerà la vita degli abitanti del quartiere.

Il Segreto: i personaggi che lasceranno Puente Viejo nella prossima stagione

Numerosi saranno gli avvenimenti che si verificheranno nel corso della prossima stagione de Il Segreto. In queste settimane si era diffusa la voce secondo cui la soap opera potesse essere chiusa. L’autrice, però, ha rassicurato i telespettatori spiegando che questo non accadrà, tuttavia, ci sarà una vera svolta nella trama che porterà una ventata di novità anche nel cast.

Il primo personaggio che sparirà sarà quello di Antolina, morta a seguito di una caduta da un dirupo. A lasciare Puente Viejo sarà anche Francisca. Dopo lo scoppio di alcune rivoluzioni, la dark lady sarà costretta a scappare lontano dal suo amato Raimundo. Dopo un bel po’ di tempo, tornerà in città ma nelle vesti di prigioniera. La marchesa Isabel, infatti, la terrà nascosta in casa sua fino a farla impazzire.

Il terribile incidente in miniera

Raimundo si metterà sulle tracce della donna e riuscirà anche a capire dove sia il suo nascondiglio. Riuscirà a penetrare a casa della Marchesa?

Un altro triste abbandono sarà quello di Irene e Severo. I due protagonisti, dopo aver superato un periodo estremamente difficile, capiranno che è meglio lasciare per sempre quella cittadina maledetta e, stando agli spoiler della prossima stagione de Il Segreto, pare che non vi faranno ritorno mai più.

Il colpo di scena definitivo, però, avverrà in miniera. Nel corso di una semplice giornata lavorativa, infatti, un terribile incidente cambierà le sorti di tutti gli abitati del quartiere generando il panico a Puente Viejo.