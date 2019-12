Striscia la Notizia, Giulia Calcaterra al veleno contro Alessia Reato: scontro tra ex veline

Per alcuni anni Giulia Calcaterra ed Alessia Reato hanno condiviso il bancone di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. Come vanno i loro rapporti? Praticamente l’ex velina è sparita dal piccolo schermo dopo quell’esperienza televisiva e di recente ha avuto un confronto con i suoi follower di Instagram.

Infatti la ragazza ha risposto ad una serie di domande poste da quest’ultimi. Sembra proprio che Giulia e Alessia abbiano troncato i loro rapporti subito dopo la loro esperienza a Striscia. D’altronde era risaputo che tra le due non c’è mai stato nessun feeling.

“Tu e Alessia Reato siete ancora amiche?”, la domanda diretta di un fan. “Io e chi?”, la risposta secca di Giulia. In poche parole quest’ultima ha fatto intendere che l’ex collega non fa parte della sua vita.

Tempo fa, nel corso di un’intervista l’ex velina di Striscia la Notizia aveva confidato che erano l’una l’opposto dell’altra. Ma dopo aver lavorato nel tg satirico ci Antonio Ricci, cosa fa la bella Calcaterra? La ragazza è felicemente fidanzata con Nick Pescetto e si dedica a diverse attività professionali. Lo scorso febbraio alla domanda perché non torna sul piccolo schermo, Giulia diceva questo:

“Perché dovrei tornare? Com’è possibile che ancora mi parlate di tv? Ma non vedete come sono? Io NON c’entro niente con la tv! Io sto bene in giro”.