Caterina Balivo irriconoscibile, senza trucco non sembra lei: la foto lascia stupiti i fan

Caterina Balivo in onda con Vieni da me anche durante le feste natalizie

Nonostante il periodo natalizio, Caterina Balivo sta andando in onda su Rai Uno con Vieni da me. Si tratta di alcune puntate registrate ma inedite per tenere compagnia al suo pubblico.

Infatti visto l’assenza del dating show Uomini e Donne di Maria De Filippi e Detto Fatto di Bianca Guaccero, il programma della napoletana ha avuto un incremento d’ascolto. Di recente, inoltre, la 39enne ha condiviso sui social una foto che la ritrae senza make up rendendola irriconoscibile.

La carriera artistica della conduttrice napoletana

Da qualche anno Caterina Balivo è una delle conduttrici emergenti della tv di Stato. Infatti dopo la sua esperienza a Miss Italia e come modella, la bella napoletana ha iniziato a muovere i primi passi in televisione. Inizialmente ha condotto su Rai Due Detto Fatto, il programma di tutorial raccogliendo un discreto successo.

Da due anni, invece la ragazza è alla guida di Vieni da me, la nuova trasmissione pomeridiana di Rai Uno. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale la donna è sposata con l’imprenditore Guido Maria Brera e dalla loro unione sono nati due figli, il primogenito Alberto e la sorellina Cora.

Caterina Balivo in versione acqua e sapone

Chi segue Caterina Balivo su Instagram sa perfettamente che quest’ultima condivide quasi tutto con i suoi numerosi follower. Ad esempio il tempo che trascorre con i figlio dopo il lavoro, ma anche i backstage di Vieni da me o la realizzazione di shooting fotografici. Ma anche la beauty routine. Infatti, di recente la conduttrice partenopea è apparsa in alcune Stories di IG completamente senza make up.

La scelta è voluta in quanto la 39enne voleva mostrare alle donne che la seguono sul social network come si trucca prima di uscire di casa. La donna è apparsa un po’ irriconoscibile mostrando anche qualche suo piccolo difetto, tuttavia è sempre molto bella. Ecco lo scatto in questione: