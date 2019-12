Lite furiosa a Uomini e Donne: Maria de Filippi caccia Juan. Gemma disperata

Un grande colpo di scena a Uomini e Donne, Juan Luis ha abbandonato il programma

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano un clamoroso colpo di scena. Nell’ultima registrazione del 27 dicembre, Juan Luis Ciano è stato cacciato dal programma di Maria De Filippi. Il venezuelano dopo essere stato rifiutato da Gemma Galgani ha dovuto lasciare lo studio. Ecco tutti i dettagli.

Gemma in lacrime dice addio a Juan

La puntata di Uomini e Donne è iniziata con Tina che si è rifiutata di salire sulla bilancia. Intanto, Maria manda in onda un video in cui si vede Gemma sfogarsi per quanto accaduto con Juan la settimana precedente.

La dama di Torino entrata in studio, si è seduta al centro e ha raccontato di aver vissuto un’illusione durata ben due mesi. La Galgani si è resa conto di essere stata presa in giro e per tale ragione vuole prendere le distanze da Juan. Inoltre ha dichiarato di aver passato un Natale con la speranza di sentirlo e che questo è accaduto solo due giorni fa.

Maria De Filippi invita Ciano ad uscire

Sempre durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha fatto entrare Juan che si è seduto davanti alla sua corteggiatrice. Il napoletano ha incolpato Gemma di essersi comportata in malo modo, rimproverandola addirittura di aver raccontato cosa (non) è accaduto sotto le lenzuola.

Stanca e arrabbiata, la Galgani ha tirato fuori il telefonino, dove Ciano appare insieme ad un’affascinante donna. Tale foto fa scatenare un putiferio tanto da crearne una lite furiosa. La dama di Torino mettendo insieme i pezzi della sua storia da credito ad Armando e alle sue segnalazioni decidendo così di chiudere la frequentazione con Juan Luis.

Quest’ultimo vedendosi spiazzato ha chiesto a Maria di poter restare per corteggiare Aurora che a sua volta ha detto di non essere interessata al cavaliere. A questo punto, la De Filippi ha chiesto se c’erano altre donne disposte a conoscere Juan. Peccato però che tutte si siano rifiutate, tanto che la conduttrice l’ha invitato ad abbandonare il trono over.