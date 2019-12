‘Io e Francesca Fialdini ci siamo…’: Tiberio Timperi svela i rapporti con l’ex collega de La vita in diretta

In che rapporti sono Tiberio Timperi e Francesca Fialdini?

Dopo la loro esperienza di solo una stagione alla guida de La vita in diretta, Tiberio Timperi e Francesca Fialdini hanno preso due strade differenti. I due artisti hanno continuato a lavorare in Rai, lui è tornato alla guida di Unomattina in Famiglia al fianco di Monica Setta riscuotendo un grande successo.

Mentre a lei è stato affidato un nuovo programma, Da noi…A ruota libera in onda la domenica pomeriggio dopo Mara venier. Ma in che rapporti sono il romano e la toscana dopo la loro separazione professionale?

Le incomprensioni tra i due ex conduttori de La vita in diretta

La scorsa stagione de La vita in diretta era girata voce che tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini non scorresse buon sangue. Tuttavia quest’ultima prima di congedare il pubblico ha versato qualche lacrima abbracciando il collega. Quindi erano solo voci di corridoio? Il conduttore romano non ha negato che durante quai mesi c’è stata qualche incomprensione con la presentatrice, ma ha precisato che il loro rapporto è sincero e profondo.

“Quando uno è anche amico sul posto di lavoro, magari è più facile scontrarsi, ma c’è sempre l’amicizia di fondo. Francesca e io ci siamo confrontati e scontrati su alcune cose. Questo non ha tolto nulla al nostro rapporto, anzi: l’ha reso ancora più robusto”,

ha rivelato il conduttore di Unomattina in Famiglia ad un noto settimanale.

Lo sfogo di Tiberio Timperi

Nel corso della stessa intervista Tiberio Timperi non ha nascosto l’amarezza per come spesso i giornali e i siti hanno parlato del loro rapporto professionale, trasformando una semplice discussione in uno scontro al veleno.

“Purtroppo ci sono persone che amano rimestare nel torbido e s’inventano anche cose non dette. Non siamo mai stati cane e gatto. Se vi piace creare rivalità che non ci sono andate avanti voi, da soli. Non è questa la realtà, si tratta solo di una fantasia”,

ha concluso l’ormai ex collega di Francesca Fialdini.