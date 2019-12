Una Vita trame al 3 gennaio: Lolita sposa Ceferino? Felipe viene contagiato

Le trame delle puntate di Una Vita che andranno in onda fino al 3 gennaio sono molto intriganti. Due saranno gli argomenti principalmente trattati nel corso dei vari episodi. Il primo riguarderà Celia e il tragico aggravamento delle sue condizioni di salute.

Il secondo avvenimento degno di nota, invece, riguarderà l’arrivo inaspettato di Ceferino, una vecchia conoscenza di Lolita. Il nuovo arrivato porterà in auge una vecchia maledizione secondo la quale lui e la dama devono necessariamente sposarsi. Cosa deciderà di fare la promessa sposa di Antonito?

Una Vita: Felipe bacia Celia e viene contagiato

Gli episodi della prossima settimana di Una Vita hanno delle trame parecchio intricate. Il medico del quartiere diagnosticherà a Celia la stessa malattia che ha colpito gli abitanti dell’Hoyo, per tale ragione, Felipe dovrà prepararsi al peggio. Nonostante sia stata disposta la quarantena per la giovane, però, il suo amato deciderà di non abbandonarla. Samuel chiederà a Felipe e Lucia di pernottare a casa sua, ma il giovane non asseconderà questa volontà e deciderà di stare al fianco della sua donna.

Felipe arriverà addirittura a baciare sulle labbra Celia al punto da venire contagiato di conseguenza. Lucia, dal canto suo, sarà devastata dal dolore poiché non riesce ad accettare che potrebbe perdere sua cugina. L’Alvarez Hermoso, dal canto suo, chiederà di essere confessata per espiare i suoi peccati prima di morire.

Spoiler al 3 gennaio: arriva Ceferino

L’altro argomento di particolare interesse, che le trame delle prossime puntate di Una Vita ci svelano, riguarda Antonito e Lolita. Improvvisamente, infatti, in paese arriverà Ceferino, il quale dirà di dover necessariamente sposare Lolita poiché legati ad una drastica maledizione. Nel caso in cui questo volere non dovesse essere assecondato, al futuro coniuge di Lolita potrebbe accadere di tutto.

La giovane sarà disperata e, a malincuore, deciderà di sposare Ceferino. Tutti proveranno a fare il possibile pur di evitare che questo accada, specie Antonito. Su di un altro versante, invece, vedremo che Inigo otterrà da Liberto l’ingresso alla società di ginnastica.

Le condizioni di Celia peggioreranno sempre più, mentre Lucia troverà conforto in Telmo. Samuel non accoglierà di buon grado la situazione e incomincerà ad architettare un piano per sbarazzarsi del sacerdote.