Il Segreto anticipazioni Spagna: Carolina e Pablo sono fratelli

Colpo di scena nelle puntate spagnole de Il Segreto. Come rivelano le ultime anticipazioni ufficiali rilasciate da Cultura en Serie in terra iberica, Pablo e Carolina scopriranno di essere fratelli. A dare loro la terribile notizia sarà Don Ignacio.

Nel frattempo, Mauricio si impegnerà per offrire un servizio sanitario migliore nel paesino. Infine, Francisca accuserà un malore nel padiglione a causa del troppo stress. A curarla sarà il dottor Clemente.

Anticipazioni Il Segreto: una sconvolgente scoperta

Come rivelano le anticipazioni della soap opera iberica, Carolina e Pablo scopriranno da Don Ignacio di essere fratelli è drammatica. I due innamorati penseranno che si tratti di un’abile strategia per separarli, ma alla fine dovranno accettare l’amara verità.

Tutti i loro cari ne saranno sconvolti, non potendo credere ad una notizia simile. Marta e Rosa proveranno, per quanto possibile, a confortare il povero Pablo. Adolfo invece cercherà di dare il suo supporto a Rosa. Ignacio avrà un acceso confronto con Carolina che, sentendosi presa in giro, gli dirà che non potrà mai più fidarsi di lui.

Nel frattempo, Tomas riuscirà ad entrare nel padiglione in cui si trova Francisca. La Montenegro apparirà in gravi condizioni di salute, tanto da rendere necessaria la chiamata di un medico. Come raccontano le anticipazioni de Il Segreto, il dottore rassicurerà il marchese e Tomas stesso, dicendo loro che la Montenegro ha solo bisogno di riposare e di stare il più tranquilla possibile.

Mauricio impegnato nel sociale

Le ultime anticipazioni spagnole della soap Il Segreto, rendono noto che il Godoy si impegnerà molto per rendere maggiori servizi nel paesino. A tal proposito, Mauricio incontrerà i consiglieri nella sala comunale. Il Godoy esporrà con orgoglio il suo nuovo progetto a Maqueda e Matías. Il suo intento è quello di assumere un altro medico e di realizzare un altro ambulatorio clinico per Puente Viejo.

Adolfo, nel frattempo, dirà a suo fratello e al caposquadra che la produzione in fabbrica avrà un picco nei prossimi giorni e che di conseguenza servirà più personale. Più tardi, Francisca si riprenderà completamente dall’improvviso malore. Ci sarà molta agitazione dopo la scoperta della parentela che unisce Carolina e Pablo.

Ignacio, dal canto suo, si mostrerà affranto per aver tenuto nascosto questo segreto per così tanti anni. Vista la reazione della figlia, temerà che la sua famiglia non lo perdonerà mai. Persino Encarnación rimprovererà a suo marito di aver nascosto un retroscena così importante. Pablo andrà in fabbrica, mentre Carolina resterà a casa immersa nel suo dolore, non essendo disposta a rinunciare all’uomo che ama. La Marchesa infine, saputa la notizia, non sembrerà assolutamente interessarsi alla faccenda.