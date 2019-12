Elisabetta Gregoraci, via il reggiseno: tenta di coprirsi, ma non basta

Elisabetta Gregoraci: foto per non deboli di cuore ai fan

Quando si è belle come Elisabetta Gregoraci basta poco per mandare in visibilio i fan. Tuttavia, di tanto in tanto la bellissima showgirl calabrese ama stupirli, con foto mozzafiato, (quasi) sconsigliate ai deboli di cuore. Sul suo profilo Instagram, l’ex conduttrice di Made in Sud ha pubblicato vari scatti, mettendo in evidenza il proprio fisico.

In vacanza a Dubai ha postato immagini meravigliose, ritraenti un lato B pazzesco, e chi non è mai sazio di Elisabetta Gregoraci sarà contento ben contento di gustarsi il… lato A.

In questa circostanza, però, non si tratta di una fotografia recente, risalente al 2017, che la Gregoraci ha postato stra le stories. Un gentile omaggio in grado di far scatenare gli ormoni degli utenti: niente reggiseno per lei, si copre con le braccia, ma non contiene cotante forme ed il risultato è incredibile.

Sensualità stupefacente

Madre natura è stata alquanto generosa con Elisabetta Gregoraci. Nonostante il passare del tempo, mantiene ancora una forma fisica invidiabile e, beh, la sensualità lascia altrettanto stupefatti.

Tra le storie pubblicate sul proprio canale, la soubrette calabrese, mamma del piccolo Nathan Falco, ha letteralmente scombussolato gli ormoni della rete, mostrandosi in compagnia della sorella Marzia, altrettanto formidabile. Buon sangue del resto non mente e oggi gli ammiratori hanno una graditissimo ’spettacolo’.

Elisabetta Gregoraci: décolleté superlativo

La fotografia, come riportato chiaramente nello screen, è stata esattamente pubblicata due anni fa, il 27 dicembre del 2017. Una posa ‘bollente’ quella della Gregoraci, che si porta la mano appresso alla bocca, coprendosi il décolleté mediante le braccia. Eppure, la forza ‘espressiva’ non svanisce, anzi è sufficientemente audace da catturare l’attenzione e confermare la bellezza della presentatrice.

Che, sui social network, è decisamente apprezzata da uomini e donne, non solo per la sua avvenenza: la ritengono particolarmente umile e alla mano, doti rare nel mondo dello showbiz. Negli ultimi giorni imperversano le voci sul possibile riavvicinamento a Flavio Briatore, alimentate soprattutto dopo l’addio dell’imprenditore alla giovanissima Benedetta Bosi, rivelato dal giornalista Alberto Dandolo fra le pagine del settimanale Chi.