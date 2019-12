Il Segreto anticipazioni: Ignacio confessa che Pablo è suo figlio

Arrivano da Antena 3 le anticipazioni ufficiali delle puntate Il Segreto spagnole. Grandi novità a Puente Viejo con una confessione inaspettata e un confronto che non sarà affatto facile.

Anticipazioni Il Segreto trame spagnole: la disperazione di Ignacio

Non smettono di emozionare le trame dello sceneggiato iberico scritto da Aurora Guerra. Nelle puntate spagnole, Ignacio dovrà affrontare la verità scottante sul suo passato. L’uomo, in preda ai sensi di colpa, proverà a spiegare alle sue figlie di essere stato costretto a mentire sulla reale identità di Pablo.

Tuttavia, Marta e Rosa lo riterranno responsabile della situazione che si è venuta a creare, una situazione che ha costretto Carolina ad allontanarsi dall’uomo che ama. Nel frattempo, Ignacio non saprà più dove sbattere la testa e si confiderà con la moglie.

Ignacio, tentando di rimediare per quanto possibile alla surreale situazione che si è creata chiederà a Pablo di tornare alla fabbrica, ma il ragazzo gli risponderà che, ad ora, non è pronto ad accontentare la sua richiesta.

Proseguendo con le trame de Il Segreto, possiamo raccontare che Antoñita mostrerà una certa preoccupazione per quanto riguarda Francisca. La Montenegro, essendo stata male, ha visto il medico. Il dottore potrebbe insospettirsi e raccontare tutto alle autorità, facendo venire alla luce il fatto che Isabel abbia segregato la matrona nel padiglione. Che cosa succederà?

Alicia affronta Tomas

Tomas e Marta ascolteranno con interesse la proposta di Mauricio, intenzionato ad assumere un nuovo medico al paese. Entrambi ne saranno entusiasti, sebbene consapevoli delle difficoltà economiche che comporterà il progetto. Stando alle anticipazioni di Antena 3 de Il Segreto, Alicia chiederà di poter lavorare in miniera.

Nel frattempo, Ignacio si farà coraggio e, radunati familiari ed amici, confesserà che Pablo è suo figlio. Carolina non riuscirà a reggere il dolore, nonostante provi a metabolizzare il fatto che il ragazzo del quale è innamorata sia in realtà suo fratello.

Successivamente, Alicia incontrerà Tomás per chiedergli di poter lavorare nella miniera. Il confronto tra i due non sarà affatto facile. Con arroganza, giovane le ricorderà quanto successo durante il suo ultimo viaggio con lei, circostanza nella quale Alicia lo ha trattato in malo modo.

Intanto, a Puente Viejo si presenteranno i tre toreri chiamati da Mauricio per esibirsi, al fine di raccogliere fondi per la costruzione di un nuovo ambulatorio medico. Tutti i paesani ne saranno affascinati e non vedranno l’ora di vedere il loro spettacolo. Infine, Antonita constaterà con piacere che le condizioni di Francisca sono migliorate.

La Montenegro, dopo essersi rimessa in forze, tornerà a pensare al modo più veloce per far ritorno a Puente Viejo e ricongiungersi finalmente con il suo amato Raimundo Ulloa. Ci riuscirà? Lo sapremo con le prossime anticipazioni della soap opera Il Segreto.