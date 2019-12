Il Paradiso delle signore spoiler al 10 gennaio: Federico sulla sedia a rotelle, Marta sviene

Lunedì 30 dicembre tornerà in onda con regolarità, il Paradiso delle signore, ma gli spoiler svelano che i veri colpi di scena si verificheranno nella settimana dal 6 al 10 gennaio. Ciò che spiazzerà maggiormente i protagonisti della soap opera sarà il ritorno inatteso di Federico. Il giovane, però, non tornerà a casa per un motivo piacevole, ma anzi sarà costretto a causa di un grave incidente subito.

Il figlio di Clelia, invece, rischierà di essere investito da una macchina ma Marta riuscirà a salvargli la vita. La giovane moglie di Vittorio, però, accuserà un malore molto forte che la porterà a perdere i sensi.

Spoiler Paradiso delle signore: Federico ha un incidente

Gli spoiler degli episodi del Paradiso delle signore, che andranno in onda dal 6 al 10 gennaio, rivelano che la famiglia Cattaneo sarà spiazzata da una drastica notizia. Federico sarò costretto a tornare a casa per un gravissimo incidente. Nel momento in cui il giovane riabbraccerà i suoi cari, però, tutti si renderanno conto della gravità della situazione. Il fidanzato di Roberta, infatti, sarà su di una sedia a rotelle e questo spezzerà il cuore di sua madre e di tutte le persone che lo amano.

Il medico, purtroppo, informerà la famiglia circa la serietà della vicenda. Federico, infatti, potrebbe aver perso definitivamente l’uso delle gambe e potrebbe rimanere paralizzato a vita. Silvia deciderà di non rivelare a suo figlio questa drastica verità. Roberta, dal canto suo, sarà divorata dai sensi di colpa. La ragazza non è più innamorata del suo fidanzato ma non riesce ad abbandonarlo in un momento così delicato.

Trame al 10 gennaio: Marta ha un malore

Anche Marcello non sa come comportarsi nei confronti della venere, per questo chiederà aiuto a Salvatore. Anche in casa Amato, intanto, si consumerà un dramma. Purtroppo arriveranno delle brutte notizie circa il marito di Agnese. Rocco e Salvatore, allora, si rivolgeranno ad Armando affinché faccia il possibile per trovare Giuseppe Amato, papà di Tina, Antonio e Salvatore.

Nel corso dell’ultima puntata della settimana, quella di venerdì 10 gennaio del Paradiso delle signore, gli spoiler svelano che Marta sarà colta da un malore. La giovane, infatti, dopo aver salvato Carletto da un potenziale incidente stradale si recherà al lavoro, ma lo lascerà anticipatamente a causa di un malore. Una volta raggiunta la sua abitazione, però, si sentirà male e sarà Vittorio a trovarla priva di sensi.