Shaila Gatta, dietro le quinte di Striscia la Notizia: un errore che ‘brucia’

Striscia la Notizia: la velina Shaila Gatta beccata mentre esegue le prove di un nuovo stacchetto. L’espressione sul volto della bellissima napoletana evidenzia chiara frustrazione

Il primo esordio di Shaila Gatta sul piccolo schermo è datato 2015. Quando, in quanto ballerina, si presentò ad Amici, ottenendo il celebre e tanto bramato posto nella scuola. Da lì in avanti, la carriera della giovane è stata in ascesa.

Dopo varie apparizioni nel corpo di ballo di vari programmi televisivi, la giovane campana ha ottenuto la sua grande occasione. Presentatasi ai casting di Striscia la Notizia, nel tg satirico ha ottenuto il posto come velina.

Apripista verso nuove esperienze nello spettacolo

Ormai da due anni Shaila Gatta va in onda ogni giorno su Canale 5 e chissà che questa opportunità non le apra tante altre porte. Da qui sono partite infatti carriere importanti, in particolare quelle di Elisabetta Canalis e Melissa Satta. Nel frattempo, riscuote un seguito davvero strepitoso su Instagram. E proprio sul popolare social fotografico, pochissime ore fa, la bella di Aversa ha pubblicato una story curiosa.

È risaputo, il ruolo di velina crea mille difficoltà. Oltre alle immagini mandate in onda, dietro le quinte c’è un lavoro altrettanto probante. In particolare per Mikaela Silvia Niza e Shaila Gatta, le due ballerine del noto show della rete ammiraglia Mediaset. Difatti, nelle loro giornate sono indaffarate tra numerosi impegni, molteplici coreografie da apprendere di settimana in settimana.

Shaila Gatta: frustrazione nelle prove

Sono davvero parecchi i balletti e, talvolta, può risultare complicato memorizzarne i passi. E ne è ben consapevole la splendida partenopea. In questa Instagram Story, viene ritratta mentre, nel backstage di Striscia la Notizia, si impegna a provare il classico ‘stacchetto’.

Sembra andare avanti benissimo, senza commettere la benché minima sbavatura, finché all’improvviso, verso la conclusione della sua prova ufficiale, Shaila sbaglia un passo della coreografia. Non a caso sul volto le appare un’eloquente smorfia. Nessuno è perfetto e nemmeno lei, dall’alto del suo mix esplosivo di talento e sensualità, sfugge alla regola!