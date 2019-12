Aurora Ramazzotti, la sua prima volta: “Michelle era molto presente”

Aurora Ramazzotti racconta la prima volta in cui ha fatto l’amore

Aurora Ramazzotti ha rilasciato un’intervista davvero interessante ai microfoni di Fanpage.it. La figlia di Eros e Michelle Hunziker si lascia andare a rivelazioni inedite sul privato, riguardanti le sue ‘prime volte’. Per quanto giovane, la ragazza si è saputa ritagliare un posto di primo piano nel mondo radiofonico, impegnata in ben due programmi, su RTL 102.5 e Radio Zeta.

Qualcuno le dà della raccomandata, ma lei tira dritto, sapendo bene il fatto suo. E poi mica le piombano solo critiche, anzi: grazie alla simpatia e bellezza, in tanti la portano nel cuore. Non sono mai sazi di dettagli su Aurora Ramazzotti, pure nel rapporto con i noti genitori, e lei ne soddisfa felicemente le curiosità.

Il retroscena… di letto

Uno dei quesiti più intriganti posti nell’intervista riguarda senza dubbio la prima volta in cui la giovane ha fatto l’amore. Come per chiunque altro, nemmeno lei scorderà quel giorno. La ragazza ha concesso alcuni retroscena davvero curiosi. Preparatevi: Michelle ha un ruolo chiave nella storia!

Tra madre e figlia c’è un rapporto meraviglioso: si stimano, si supportano e si vogliono un gran bene. La conduttrice svizzera è di recente intervenuta in difesa di Aurora Ramazzotti, zittendo le solite malelingue. Pur avendo appena 23 anni, abita ed è già in grado di mantenersi da sola. Non vive sulle spalle di mamma e papà.

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker: che complicità!

Da ragazza indipendente, abitare sotto lo stesso tetto le arrecava fastidio. Perché lo diciamo? Perché si ricollega all’aneddoto svelato dalla Ramazzotti sulla prima volta in cui ha fatto l’amore. Aveva 18 anni e, fra l’altro cadeva il giorno di compleanno di sua madre, pertanto lo ricorderà in eterno.

Un momento attentamente studiato, date le continue aspettative su Aurora Ramazzotti. Anche la Hunziker era perfettamente al corrente della questione. Assolutamente lo sa, evita di entrare nei dettagli, ma era molto presente. Il rapporto è sempre stato molto forte, senza filtri. Ad un certo punto Michelle addirittura le metteva pressioni, rivela la primogenita con il suo abituale sorriso. Se non sono complici loro, chi?!