Giulia Provvedi in completino intimo: il lato B è da favola [FOTO]

Giulia Provvedi pubblica una foto sul suo profilo Instagram dove indossa un completino intimo: il lato B è da favola

Se diamo a Cesare quel che è di Cesare, diamo a Giulia Provvedi quello che le spetta. La biondissima gemella delle Donatellas ha saputo ritagliarsi un proprio posto nell’ambiente televisivo. Dapprima partecipe con Silvia a X Factor, le due, inseparabili, sono sbarcate in Honduras, elette campionesse nell’edizione forse più pregna di personaggi famosi.

Dopodiché, sull’onda del fortunato seguito riscosso le ragazze sono entrate nella Casa del Grande Fratello Vip. E, anche se non hanno centrato il colpo grosso, sono uscite a testa alta.

Il pubblico si è infatti in larga parte schierato dalla loro parte nella celeberrima faida con il divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone. Attualmente riscuotono un successo davvero clamoroso ad All Together Now, il programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, in onda ogni mercoledì in prima serata su Canale 5.

Ghiaccio bollente

Nonostante le aspirazioni musicali, Giulia Provvedi (al pari della sorella) si è saputa trasformare in un ottimo personaggio mediatico. Frutto pure del’ indiscutibile bellezza, ritratta in un recente scatto, quando, per ‘salutare’ la Finlandia, ha condiviso uno scatto di spalle davvero formidabile.

In completa onestà, bisogna dire che la giovane non è per niente una schiva sui social network né tanto meno pudica. Spesso, infatti, accontenta gli ammiratori postando sui canali social immagini sexy. Eppure, quella pubblicata solamente poche ore fa infonde entusiasmo sul web. Nello specifico, colpisce i fan indossando un completino intimo davvero pazzesco.

Giulia Provvedi: i risultati della palestra si vedono!

Ovviamente, i moderni canali di comunicazione sono un modo per concedersi in pose provocanti e abiti succinti. Gli occhi ringraziano, no? Anche il recente scatto, pubblicato appena poche ore fa, rende goliardico il clima.

Immortalata di spalle, Giulia Provvedi si concede in un fantastico completino intimo. E, ça va sans dire, non passa inosservato il lato B da favola. Insieme alla tanto cara gemella, Giulia segue allenamenti in palestra intensi e i risultati si vedono eccome. Se volete ‘toccare con mano’, guardate qui sotto. Proprio mica male, vero?