Antonio Banderas: “Amo ancora la mia ex moglie Melanie Griffith”

Antonio Banderas confessa di amare ancora l’ex moglie Melanie Griffith

Antonio Banderas ama ancora Melanie Griffith. Non una supposizione, bensì un dato di fatto. A dichiararlo è infatti l’attore spagnolo in persona, celebrità molto amata anche nei nostri patri confini, merito pure di noti spot.

La star di Hollywood ha riscosso nella carriera vari riconoscimenti e interpretato ruoli eccellenti in pellicole importanti. Ma la pubblicità in questione lo ha reso più ‘umano’, più avvicinabile, quasi uno di famiglia. E così noti giornali di gossip si interrogano sulla sua vita, dagli amori passati a quelli presenti.

Senza voler nulla togliere all’attuale compagna Nicole Kimpel, il precedente matrimonio tra Antonio Banderas e Melanie Griffith suscita maggiore interesse. Piuttosto naturale, considerando un fatto: i due, sposati per cinque anni (2009-2014), condividono l’amore profondo e incondizionato nei confronti della loro unica figlia, Stella.

Sentimento presente

Mettere su famiglia crea un legame impossibile da spezzare, in qualunque caso. E Antonio Banderas, senza ipocrisia, lo ammette chiaramente al settimanale Oggi. Innanzitutto, rispetta l’ex moglie da collega, poiché è una bravissima attrice e poi “l’amo ancora”.

Tanto sono buoni i rapporti che la considera parte integrante della famiglia. Non si sono mai effettivamente allontanati, bravi nel gestire le normali difficoltà affrontate dopo la separazione. Si sono lasciati in termini amichevoli e ancora oggi mantengono un ottimo rapporto. Quando Antonio Banderas fa visita a Los Angeles, si vedono sempre. Hanno deciso di non rovinare i vent’anni trascorsi insieme.

Antonio Banderas si sbilancia sull’eventuale matrimonio con la fidanzata

A favorire la frequentazione (o quantomeno a permetterla) ci pensa l’apertura mentale dell’attuale dolce metà, Nicole Kimpel. L’affetto reciproco non le arreca fastidio, ben consapevole su come stiano effettivamente le cose. Da cinque anni fanno coppia e, nel tempo, ha sviluppato una grande comprensione.

Insomma, superato lo scotto iniziale, accetta la situazione. Alla domanda se Banderas intenda sposare o meno Nicole, lui fa una precisazione: è già sua moglie. Non hanno bisogno di un pezzo di carta per averne la conferma, convivono e tanto basta. Pensano che sposarsi sia inutile e pure costoso.