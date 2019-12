Lorella Boccia e Niccolò Presta, botta e risposta: Aspettano un bebè?

Un botta e risposta fra Lorella Boccia e Niccolò Presta lascia supporre ai fan la gravidanza

Niccolò Presta e Lorella Boccia formano una delle coppie meglio assortite nello spettacolo. Entrambi bellissimi, quest’anno si sono uniti in matrimonio con una cerimonia da sogno, alla quale hanno invitato pure diversi personaggi pubblici. Per festeggiare i 28 anni appena compiuti, la presentatrice di Rivelo ha voluto postare una fotografia insieme al compagno. Nella loro casa romana si sono ritratti sorridenti e complici.

Taggando Niccolò, Lorella Boccia gli ha chiesto se intenda invecchiare con lei. E il ragazzo non ha esitato a far pervenire la replica: non potrebbe desiderare di meglio, d’altra parte – ha proseguito – nascondono dei segreti inconfessabili, almeno finora.

Inconfessabili segreti

Gli ammiratori si sono così lanciati nelle teorie più fantasiose. A quali inconfessabili segreti fa riferimento Presta? Che sotto ci sia la gravidanza di Lorella Boccia? Nessuno dei due ha al momento commentato le indiscrezioni.

Ma, se il passato costituisce un precedente, in plurime occasioni i due hanno alimentato il gossip proprio attraverso i rispettivi canali social. Su Instagram aggiornano frequentemente i loro sostenitori sugli sviluppi della loro vita. Per associazione, qualcuno crede che Presta abbia cercato di veicolare, fra le righe, un messaggio.

Lorella Boccia: utenti scatenati

Meglio rimanere sintonizzati, pure perché la battuta potrebbe costituire giusto un bluff, uno scherzo teso ai seguaci così da crescere trambusto e, in tal caso, la missione sarebbe compiuta. Ad ogni modo, Lorella Boccia ha comunque replicato e, anziché assecondare la dichiarazione, lo ha scherzosamente ammonito, con tanto di emoticon che ridono: “Sei proprio uno stronzo“.

Come logico aspettarsi, il botta e risposta ha scatenato commenti in serie e tra i tanti auguri, qualcuno insinua sul prossimo arrivo di un figlio. Un ragazzo chiede se davvero non ci sia nulla da registrare o se, al contrario, attendono un bebè.

Lo stesso dubbio affiora a un’altra utente. I diretti interessati mantengono il massimo riserbo sulla faccenda ma è altresì vero che hanno finora evitato di spegnere i pettegolezzi e negli estimatori cresce l’idea del grande annuncio.