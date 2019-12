Il Cantante Mascherato: Milly Carlucci svela degli indizi sui concorrenti

Milly Carlucci ha rivelato alcuni dettagli sulle identità celate dietro le 8 Maschere

Il conto alla rovescia è quasi scaduto. Col nuovo anno Milly Carlucci porterà su Rai Uno uno show inedito, Il Cantante Mascherato, che debutterà venerdì 10 gennaio in prima serata. Nel corso delle settimane la presentatrice ha svelato sui social le 8 Maschere, dietro le quali si nascondono personaggi noti.

Ora, durante lo speciale-anteprima trasmesso sul primo canale, Milly ha fornito ulteriori dettagli sul programma e soprattutto sui protagonisti.

In particolare, ha rilasciato i primi indizi sugli artisti in gara ne Il Cantante Mascherato, comunicando che insieme hanno totalizzato traguardi davvero impressionanti: 46 partecipazione al Festival di Sanremo; 5 vittorie nella stessa kermesse canora; 250 milioni di dischi venduti; 88 album pubblicati; concerti in oltre 30 Paesi; 70 show condotti; 25 film interpretati e tantissime ore di tv.

Chi ha stabilito gli abbinamenti

La padrona di casa de Il Cantante Mascherato ha, per aggiunta, fornito dettagli sull’abbinamento maschera-cantante. Sono gli stessi partecipanti a scegliere sotto quale costume nascondersi. Ciascuno ha preso la propria decisione o perché nella maschera ci si ritrova oppure perché è l’opposto e intende dunque essere in quella maniera almeno una volta nella vita. Si daranno battaglia l’Angelo, il Barboncino, il Coniglio, il Leone, il Mastino, il Mostro, il Pavone e l’Unicorno.

Il Cantante Mascherato: il compito affidato alla giuria

In chiusura, Milly Carlucci ha pure anche della giuria, annunciata negli scorsi giorni e di cui è parte integrante pure lo stilista Guillermo Mariotto, presenza inamovibile a Ballando con le Stelle. Complessivamente ci saranno quattro personalità a interpretare la parte, rappresentanti ciascuno un mondo diverso.

Un parere tecnico saprà darlo a Il Cantante Mascherato la cantante Patty Pravo, dal cinema proviene invece Ilenia Pastorelli, ex Grande Fratello 12 consacratasi sul grande schermo nel film Jeeg Robot D’Acciaio, premiata col David di Donatello come migliore attrice protagonista.

Figlio della tivù è invece Flavio Insinna: oltre ad elogiare il format, il mattatore del game show serale L’Eredità ha annunciato, in tono scherzoso, che pure lui avrà ogni settimana una maschera, a cominciare dall’ape nella prima puntata. Il quartetto aiuterà a scoprire le identità nascoste.