Oroscopo Paolo Fox del 29 dicembre: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 29 dicembre annuncia grosse novità per il vostro segno zodiacale. Per i nativi dei Gemelli sarà una giornata emozionante, invece, per le persone dello Scorpione sarà malinconica e agitata. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di domenica per i 12 simboli dello Zodiaco.

Paolo Fox oroscopo 29 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete – Questa è una domenica che vi aiuta a riprendere quota grazie a una Luna favorevole e una Venere amica. Si consiglia di rivedere alcune scelte lavorative, alcuni contratti non si potranno sciogliere prima di marzo e aprile. Qualcuno non sa se sarà riconfermato ma l’anno nuovo regalerà qualcosa di buono.

Toro – Giornata particolare con diverse tensioni che riguardano la vostra vita e che potrebbero far nascere emozioni negative. La soluzione ideale è quella di evitare tutte le situazioni che possono portare problemi in famiglia. È tempo di pensare all’anno nuovo, che vi vedrà protagonisti nelle relazioni interpersonali.

Gemelli – Chi ha passato un brutto Natale, in questa domenica potrebbe ricevere forti emozioni. In questo 2019, molti di voi non sono riusciti a guadagnare qualcosa in più oppure non hanno risolto un problema di mutuo o casa. Tutto ciò che non è stato risolto nel 2019 difficilmente verrà risolto nei primi giorni del 2020.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – È una giornata che invita a sperare in un 2020 importante, anche se nel prossimo anno Saturno sarà ancora opposto. Per fortuna, ci saranno momenti buoni in primavera. Dovete solo riscoprire un po’ di emozioni perdute.

Leone – Una Luna opposta vi fa pensare che tutte le cose siano molto difficili da portare avanti, ma il 2020 vi aiuterà a eliminare certe emozioni negative. Cambiamenti possibili in campo lavorativo, mentre sul piano emotivo covate ancora un po’ di rabbia.

Vergine – Questa domenica vi aiuta a pensare solo cose positive che riguardano le relazioni di lavoro e d’amore. Questo è un momento di grande interesse per quanto riguarda le sensazioni che provate. Novità in arrivo, fate attenzione.

Previsioni di domenica 29 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia – È un bell’oroscopo per chi vuole ritrovare un sentimento, per chi vuole vivere una situazione di maggiore intensità. Il lavoro impone dei cambiamenti, che per lo più arriveranno in primavera.

Scorpione – Questa potrebbe essere una domenica malinconica e con un po’ di agitazione interiore. Non fatevi trascinare in situazioni negative, attenzione alle persone che stanno intorno a voi. Avete bisogno di credere di più nel futuro e di recuperare energia fisica.

Sagittario – Domenica importante. Molti sono in procinto di lanciare grandi progetti per l’anno nuovo. Tutto ciò che vi capita in questo periodo può essere importante per il futuro. Fine anno ideale per fare proposte di amore. Novità in arrivo dall’anno prossimo.

L’oroscopo di Paolo Fox del 29 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno – Questa domenica vi porta emozioni particolari e, inoltre, avete voglia di rimettervi in gioco. In vista dell’anno nuovo potete scoprire qualcosa di bello grazie a Giove e Saturno nel vostro segno.

Acquario – Fin da subito, l’oroscopo di Paolo Fox vi consiglia di pensare a questo 2020 con grande interesse. Avere Venere favorevole può aiutarvi a vivere una grande storia d’amore. Favoriti gli incontri, le coppie stabili fanno grandi progetti.

Pesci – In questa giornata avete bisogno di un po’ di coraggio per sistemare alcune incognite d’amore. Per fortuna, gennaio sarà un mese di recupero. In futuro, cercate di risolvere i problemi personali e di aprirvi di più all’amore, soprattutto i single. Chi ha vissuto una delusione d’amore deve trovare un po’ di intimità.