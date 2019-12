Sue Lyon, l’attrice muore a 73 anni divenne famosa per il suo ruolo di Lolita (FOTO)

Muore a 73 anni l’attrice Sue Lyon, resa celebre per aver interpretato Lolita nel film di Stanley Kubrick

E’ scomparsa a 73 anni Sue Lyon, l’attrice diventata celebre per aver interpretato Lolita nel film di Stanley Kubrick. L’attrice è morta nella sua Los Angeles dopo aver lottato per una malattia.

Tutti la ricordano per quel ruolo accattivante e sensuale, ma la Lyon ha interpretato altri ruoli altrettanto impegnativi e ha lavorato con professionisti del cinema internazionale. Fra le sue più belle interpretazioni non possiamo dimenticare quella in Una gota de sangre para morir amando di Eloy de la Iglesia.

L’attrice ha anche preso parte a diversi film per la televisione, fra cui Arsenico e vecchi merletti di Robert Scheerer, I’ll Charge When I’m Ready, di Nathaniel Lande, Le donne preferiscono il vedovo di Don’t Push e Jerry Paris. (Continua dopo la Foto)

Sue Lyon venne scelta per Lolita fra centinaia di ragazze

Quando Sue Lyin venne scelta per interpretare Lolita erano ben ottocento le concorrenti. A sceglierla fu proprio lo scrittore del romanzo Vladimir Nabokov, che prese parte personalmente al casting.

All’epoca, ovvero nel 1955, il suo romanzo fece molto scandalo, e la storia fra una studentessa minorenne e un professore non era ben vista. Proprio per la sua audacia il libro, prima di essere pubblicato, venne bocciato da quattro editori. Solo successivamente il libro divenne famoso in tutto il mondo.

Il famoso regista Stanley Kubrick nel suo adattamento cinematografico del 1962 non rimase fedele al romanzo. Infatti, alcune sequenze vennero cambiate e la storia venne accorciata. Quando uscì il film venne condannato dalla Chiesa Cattolica. I periodici cristiani dissero che coloro che lo vedevano facevano peccato. Poi però la chiesa ritirò la sua condanna ma a patto che il film fosse vietato ai minori di 18 anni.

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa della Lyon

Per la scomparsa della Lyon sono arrivati sui social tantissimi messaggi di cordoglio. Il ruolo da protagonista nei panni di Lolita la rese famosa in tutto il mondo, l’attrice che a soli 14 anni venne lanciata fra le star internazionali del cinema americano.

Il film le fece anche ottenere una nomination all’Oscar. Inoltre, la Lyon vinse anche il prestigioso e maritatissimo Golden Globe come miglior attrice esordiente. Tuttavia, l’attrice si era ritirata dal diverso tempo dalle scene. La sua ultima partecipazione ad un film risale al 1980, nel film horror “Alligator, tuttavia molti la ricordano soprattutto per Lolita!