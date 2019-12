Madonna contro Guy Ritchie disputa legale per la custodia del figlio David

L’ex marito di Madonna Guy Ritchie ha citato in tribunale la popstar per la custodia del figlio David

Si fa ardua la battaglia legale in corso fra Madonna e Guy Ritchie. L’ex marito e regista della popstar combattono per la custodia del figlio David. Quando erano sposati i due hanno avuto Rocco e hanno preso in adozione David Banda, originario del Malawi.

Per la star di origini italiane David è sempre stato il figlio speciale, quello che le somiglia anche di più caratterialmente rispetto ai due figli biologici. Oltre a Rocco, Madonna ha anche una figlia, Lourdes Maria, ma per lei è David ad avere ereditato i suoi geni.

Il ragazzo ha molte cose in comune con l’artista e lei lo adora. Il ragazzo pare sia un talento del calcio e lei si è addirittura trasferita a Lisbona per un lungo periodo per seguirlo nelle sua crescita professionale. il ragazzo gioca nelle giovanili dello Sporting Lisbona.

Madonna ha una predilezione per David

Le vicende nella famiglia della popstar sono state complicate e anche molto irruenti a volte. Nel 2008 fra Rocco e David ci sono state pesanti discussioni, proprio mentre i genitori si stavano separando.

I due ragazzi sono stati protagonisti di una disputa penale durante il divorzio della coppia. Rocco non aveva alcun desiderio di stare con la madre, voleva invece andare a vivere con il padre e la sua compagna.

All’epoca ebbe anche parole molto dure nei confronti della madre. Invece David preferì rimanere con Madonna, e insieme i due stanno bene, tanto che sono inseparabili anche durante le feste. Il giovane, oltre ad essere un talento nel calcio, sa anche suonare benissimo e cantare con grande intensità.

Il primo gennaio ci sarà l’udienza fra Madonna e Guy Ritchie

L’udienza fra Madonna e Guy Ritchie per la custodia del figlio David avrà luogo il primo gennaio. Già il 23 dicembre scorso Ritchie ha presentato in tribunale una mozione contro la ex moglie, con l’accusa di ostacolare il suo rapporto con David.

L’ex marito della popstar ha anche evidenziato come i due fratelli, Rocco e David, siano uniti dall’affetto. Ritchie ha anche aggiunto che i due ragazzi non possono frequentarsi per via delle pesanti vicende familiari.

Non è mancata la replica tempestiva della cantante pop Madonna, che ha subito pubblicato un video sui social in cui David è chiaramente felice di essere con la madre. Staremo a vedere come finirà!